El gobernador Pedro Pierluisi salió este miércoles en defensa de su plan anticrimen, luego de que un teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos muriera en medio de un altercado de tránsito surgido en una zona del barrio El Tuque de Ponce dominado por un punto de drogas.

Según el mandatario, casos como la “desgraciada” muerte de Jeancarlo Rivera Lugo, de 23 años, lo que hace es pensar que hay que arreciar contra el narcotráfico.

“La estrategia que está siguiendo la Policía, el Plan Integrado de Seguridad, está dando resultado. Vemos el número de arrestos, vemos el número de los más buscados que se han arrestados, vemos cómo se están enfocando en los gatillos, como debe ser. Vemos la cooperación con las autoridades federales, vemos como también ya se centralizó en una superintendencia auxiliar o comisionado auxiliar todo el uso de la inteligencia que tiene la información que tiene la Policía para atajar estos casos. Si acaso, lo que tenemos que hacer es arreciar todavía más el paso, pero no cambiar la estrategia”, sentenció, tras participar de una actividad en el Hospital Menonita de Caguas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Asesinan en Ponce a teniente de la Reserva del Ejército por un altercado de tránsito

Rivera Lugo murió baleado en la tarde del lunes, cuando presuntamente iba en contra del tránsito que fijó un punto de drogas en la calle 12, del sector Nueva Vida, del barrio Tuque de Ponce.

Según explicó, la lucha contra los puntos de drogas es igual a la que ocurre con los feminicidios.

“Tenemos que seguir en lucha cada vez que una mujer pierde su vida, que tenemos un feminicidio. Es extremadamente penoso, pero tenemos que seguir en lucha y haciendo todo lo que tengamos que hacer”, argumentó.

De paso, Pierluisi defendió que los usuarios de drogas no cumplan cárcel, que no sean tratados igual que los narcotraficantes.

“Encarcelar a usuarios a mí no me hace sentido. Y sé que el ordenamiento legal que tenemos lo provee. Pero, hay un mecanismo que tenemos, las salas especializadas de droga, por hablar de algo específico, en los que se puede hacer un desvío y el caso no atenderse de forma regular para que la persona no pierda su libertad, para que la persona, pues, se rehabilite fuera de las cárceles y para que no quede ni récord criminal. Yo favorezco eso desde los años ‘90. En inglés le llaman los ‘Drug Courts’ y aquí lo que hemos hecho es reclutar más fiscales para atender esas salas especializadas en casos de droga. Hay solamente una área en Puerto Rico que no tiene sala especializada, pero se está atendiendo, se desvían los casos y eso es lo que puedo decir”, concluyó.