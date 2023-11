El gobernador Pedro Pierluisi señaló este jueves que todavía desconoce si firmará o vetará la versión del proyecto de la Reforma Contributiva que fue aprobado al cierre de la sesión legislativa.

Lo que sí dijo estar seguro es en que una rebaja a las tasas contributivas es necesaria. Por ello, aseguró que “voy a insistir las veces que tenga que insistir hasta lograrlo”.

“Yo voy a seguir insistiendo en el alivio. De la manera que sea, si por alguna razón esta medida no prevalece, porque le añadieron disposiciones que aumentan su costo, o sea, el impacto fiscal que tiene, pues volveré a la carga con otro proyecto de alivio. Pero, yo no me voy a rendir. No me voy a rendir, porque hace falta ese alivio contributivo en Puerto Rico. Es una manera correcta de estimular nuestra economía, de propiciar desarrollo económico en Puerto Rico”, manifestó el primer ejecutivo, tras participar de la firma de un contrato para desarrollar los muelles 9 y 10 de San Juan en una marina para mega yates.

La afirmación de Pierluisi ocurre luego de la que la Junta de Supervisión Fiscal rechazara la medida aprobada el pasado martes, bajo el alegato de que reduciría los ingresos del Gobierno en unos $750 millones en este año fiscal y en alrededor de $3,000 millones en los próximos cinco años.

Pierluisi expuso que desconoce si las enmiendas incluidas a la medida son las que aumentan el impacto al fisco de lo que propuso, que representaba unos $500 millones, a unos $750 millones, como dijo la Junta. Indicó que tal señalamiento será evaluado por sus asesores.

No obstante, envió un claro mensaje a la Junta de Supervisión Fiscal.

“Que la Junta deje de insistir, hasta cierto punto ya irrazonablemente, de que si uno va a bajar una contribución, tiene que aumentar otra medida de la economía, no va a bajar una medida de la economía. Esa postura inflexible de la Junta tiene que cambiar, porque así no vamos a poder lograr el desarrollo económico que todos queremos. Yo creo que ha llegado el momento de que la Junta entienda que hace falta un alivio contributivo y de que le dé paso al mismo. Si lo que ha sucedido aquí es que se insertaron disposiciones en esta medida que causaron que aumentara por cientos de millones de dólares su impacto fiscal, pues entonces tendremos que corregir eso”, sostuvo Pierluisi.

Entre otras cosas, el mandatario recalcó la importancia de disminuir las tasas contributivas, principalmente a la clase media, ya que este renglón paga más contribuciones que en los demás estados de los Estados Unidos y no han tenido beneficios contributivos en años.

“La clase media, que se le llama el jamón del sándwich, no ha recibido beneficio alguno contributivo y son los que de mes a mes están ahí echando a nuestra economía a andar y pagan una cantidad enorme de contribuciones, más de lo que pagan sus contrapartes en los estados”, precisó.

También argumentó que su propuesta da alivio contributivo a las empresas locales, daría un ajuste por inflación año tras año y se simplifica el sistema contributivo.

De inmediato, Pierluisi no detalló cuánto se conocería si firmará o vetará el proyecto aprobado por la Legislatura.