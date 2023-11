Tras años de propuestas para desarrollar una marina para los megayates en la Isla, el gobernador Pedro Pierluisi anunció este jueves la firma del contrato de arrendamiento, diseño, construcción, financiamiento y desarrollo de los muelles 9 y 10 con la empresa Safe Harbor Marinas, LLC. para poder contar con un lugar apto para recibir estos botes de alto costo.

El gobernador informó que esta empresa contratada por la Autoridad de Puertos, opera el mayor número de marinas en Estados Unidos y el Caribe con sobre 130 propiedades. Algunas están ubicadas en Florida, California y la Marina Puerto del Rey, en Fajardo.

Lo que se busca con este desarrollo es que los yates de alrededor de 250 pies que llegan hasta la Isla tengan opciones de servicios y atractivos para atracar.

En este año, según informó Pierluisi en una conferencia de prensa realizada en los mencionados muelles, han llegado unos 28 yates con unas 31 visitas.

“Estos yates llegan, atracan y no le proveemos ningún tipo de servicio. Es hasta increíble que estén llegando con estos muelles”, soltó el primer ejecutivo, al reconocer lo deteriorada que se encuentra la zona de Puerta de Tierra.

Al extender un contrato con Safe Harbor Marinas se espera proveer “servicios, instalaciones, suministros y comodidades para la comunidad náutica”, dijo Pierluisi.

Con el desarrollo propuesto, se proyecta que aumente la llegada de megayates de alrededor de 30 al año a 200 al año.

La propuesta incluye que la empresa invertirá en los muelles 9 y 10 entre $12 a $15 millones y pagará un arrendamiento de $200,000 anuales a la Autoridad de Puertos, más compartirá con la agencia un 5% de sus ingresos brutos y un 5% de las ganancias netas de la venta de combustible.

Se prevé que, a lo largo del contrato de 40 años, la empresa obtenga ingresos brutos de $16 millones. Mientras, se proyecta que generaría una actividad económica de $10.8 millones anualmente en la zona.

Entre otras cosas, en la marina se establecerá un restaurante, así como un centro de negocios y entretenimiento para la tripulación que llegue en estos megayates. Además, se les proveería a las embarcaciones conexiones de energía y agua en tierra, bombeo sanitario y acceso a internet de alta velocidad.

La primera parte del proyecto será abierta para finales del 2024. Se cree que el proyecto en su totalidad este listo para el 2025.

Esta propuesta de desarrollar un muelle para megayates no es nueva. La primera propuesta la hizo el exgobernador Alejandro García Padilla en el 2015. No obstante, el director de Puertos, Joel Pizá Batis, comentó que era tan abarcadora, que requería una inversión de “decenas de millones de dólares”. La empresa seleccionada, Edgewater Resources, no pudo cumplir, por lo que el gobierno tuvo que cancelar el contrato, dijo.

Desde que Pierluisi inició su administración en el 2021 identificó la creación de esta marina como una prioridad. En enero pasado finalmente se escogió a Safe Harbor Marinas como la empresa predilecta para el contrato. Pizá Batis comentó que la negociación para alcanzar un acuerdo, principalmente compartir el 5% de las ganancias por la venta de combustible, demoró hasta septiembre. Luego, tuvieron que someter el contrato a la Junta de Supervisión Fiscal, quien aprobó el mismo.

En su presentación, Pierluisi comentó que el desarrollo de este muelle atraerá el desarrollo económico del Viejo San Juan y aumentaría el valor económico de las propiedades ubicadas en la zona de Puerta de Tierra.

“Mi administración considera el turismo un pilar de nuestra economía y yo siempre voy a apostar a los esfuerzos que resaltan y exhiben todo lo que Puerto Rico les ofrece a nuestros visitantes. Los números récord que estamos teniendo en todos los sectores de la industria turística comprueban que nuestras estrategias están dando resultado y por eso vamos a seguir promoviendo el potencial de Puerto Rico para atraer inversión, visitantes y creación de empleos. Tal y como hemos visto una recuperación sostenida de nuestra industria de cruceros, queremos desarrollar aún más a Puerto Rico como un destino de turismo náutico a todos los niveles”, manifestó.

No obstante, la zona en la que se encuentran los muelles 9 y 10 está deteriorada, llena de edificios vacíos con grafiti.

Pierluisi reconoció lo deprimida que se encuentra la zona de los muelles en Puerta de Tierra. Pero, dijo que el área “está en pleno desarrollo”, por lo que se prevé que mejore.

Específicamente, el director de Puertos comentó que en la zona donde se encontraba la comandancia de la Policía en San Juan será modificada, pues allí se construirán los nuevos terminales de cruceros en los muelles 11 y 12.

“En menos cinco años toda la zona de Puerta de Tierra va a ser otra. Yo no tengo la menor duda. En la medida que se van llenando los espacios con actividad económica, las áreas se van llenando y ya la gente no utiliza eso para escombro ni nada de ese tipo de cosas”, auguró el director de Puertos.