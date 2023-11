El gobernador Pedro Pierluisi lamentó que el Senado haya colgado el nombramiento del juez Francisco Rosado Colomer al Tribunal Apelativo, pues considera que no lo evaluaron por sus méritos como jurista, sino que lo castigaron por haber presidido la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a solicitud suya.

“A mí lo que me apena es que en vez de votar a base de los méritos de la persona, votan a base de otras consideraciones. O sea, había que juzgarlo como jurista, como juez, no juzgarlo a base de que fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones designado por este servidor”, opinó el gobernador. “Es como si lo quisieron castigar porque se había desempeñado como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones luego de que yo le asigné el cargo”.

“Y eso no me parece justo con el juez, y no me parece que es la manera que debe proceder el Senado cuando están pasando juicio sobre las personas designadas a cargos en el gobierno. Deben enfocarse en los méritos de las personas. En este caso, la trayectoria del juez, como juez, tenía unas evaluaciones positivas en su desempeño como juez superior. A él ahora le vence el término de su cargo como juez superior. O sea, que están básicamente mandando a l acalle a un gran juez innecesariamente”, lamentó.

Asimismo, calificó de “desafortunado” que el Senado no lograra dar paso al proyecto en torno al aumento del salario de los jueces.

“También es un resultado claramente desafortunado. O sea, esos fondos ya están presupuestados. Ya se tomó la decisión de que esos aumentos proceden. Ahora hay un caso planteado ante los tribunales. Veremos qué resuelven los propios tribunales, porque es una rama independiente”, comentó.

“Ya a nivel presupuestario se había decidido que hacen falta esos aumentos. Es importante poder reclutar gente buena para la judicatura y ciertamente la compensación económica es uno de los factores que va a tomar en consideración cualquiera que quiera aspirar a ser juez o permanecer como juez”, insistió.

Comentó que espera el Departamento de Justicia comparezca a las vistas del caso y agregó que “yo no voy a adelantar cuál será su postura, pero tengo que decir que me solidarizo totalmente con ese reclamo de aumento salarial para los jueces”.

Añadió que no descartaba que el asunto se pudiera traer nuevamente a consideración ante la Legislatura en la próxima sesión legislativa.

“Veremos primero qué se resuelve en el tribunal y después, pues esa sesión comienza, si mal no recuerdo, el 8 de enero. Si el asunto no se ha resuelto por la vía judicial, pues sí, se puede retomar en ese entonces”, indicó, en declaraciones hechas en Vieques tras los anuncios de colocación de la primera piedra para el Hospital de Vieques, y de la habilitación de un Centro de Resiliencia Comunitaria.

Por otro lado, en un tema relacionado a las campañas para las próximas elecciones, el gobernador reaccionó al anuncio de la alianza lanzada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en su esfuerzo por correr de manera conjunta luego que no les permitieran hacer candidaturas coaligadas.

“Yo estoy reaccionando a base de lo que vi en los medios, y es un tanto confuso esto. O sea, no está claro realmente cómo va a funcionar esta alianza. Hablan de que comoquiera que sea van a tener candidatos para todas las posiciones requeridas. Pero al mismo tiempo van a estar llamando el voto para unos candidatos particulares. Eso es una cosa bien extraña. Veremos qué tal funciona. Yo no voy a opinar más allá porque eso realmente no impacta, por ejemplo, mi propia candidatura al igual que la gran mayoría de las candidaturas en mi partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP)”, comentó Pierluisi.

“Es un junte ahí medio extraño, voy a decir. Y tendré que ver en el detalle cómo es que montan esas candidaturas. Porque me llama la atención esto de que un partido esté apoyando a un candidato de otro partido, pero de todas maneras le pide a un miembro de su partido que se postule a ese puesto. O sea, ¿qué es esto? Yo nunca había visto algo igual. Así que veremos, veremos qué sucede”, agregó.

En tanto, el gobernador descartó que la alianza PIP-MVC fuese una amenaza para su candidatura a la reelección o para las candidaturas del PNP en general, incluso cuando va a haber una primaria que podría crear conflictos dentro de la colectividad.

“Lo que yo anticipo es que voy a prevalecer en la primaria y voy a prevalecer en la elección general. Lo que anticipo es que en nuestro partido lo que prevalece es lo que nos une, que es nuestra causa mayor, la estadidad y los postulados del partido, el progreso, la seguridad, la igualdad y la justicia social que queremos para nuestro pueblo”, afirmó.

“Así que, cuando esas primarias quedan atrás, lo usual, lo que debe ocurrir, es que entonces, comoquiera que sea, prevalecemos”, insistió.

Agregó que consideraba que la elección del 2020 “fue otra cosa, totalmente diferente”, que no debería repetirse.

“En el 2020 no solo habíamos tenido una primaria para la gobernación en el PNP, habíamos tenido los sucesos del verano del 2019. Así que esa esa baja participación electoral que tuvimos en 2020 en parte fue motivada por los sucesos del 2019, estoy seguro que sí, el verano del 2019, en parte por la pandemia y en parte por la primaria”, evaluó.

“Ahora, nosotros somos el partido de mayoría, estamos sólidos, totalmente reorganizados. Así que estoy convencido de que la primaria no va a afectar nuestra viabilidad electoral el próximo año”, agregó.

“Estoy convencido que el PNP va a prevalecer. Esa alianza pues veremos qué tal le va en otras contiendas, pero en la contienda a la gobernación no tiene chance alguno. A nivel de la gobernación, el PNP va a prevalecer”, insistió.

En otro asunto, también relacionado a las elecciones, el gobernador desmintió una vez a la comisionada residente Jenniffer González, quien será su rival en las primarias del PNP por la gobernación, en cuanto a su denuncia de un alegado gasto de $60 millones para su campaña.

“Ya indiqué que eso es un disparate. Esa cantidad, es una loquera la cantidad. Eso no sé ni de dónde se lo sacó. Tiene que tener mayor responsabilidad y cuidado cuando hace expresiones. Es más, la cantidad que entiendo que se ha gastado es alrededor de $1 millón en una campaña obviamente informativa. El gobierno tiene el deber de informarle al pueblo lo que está haciendo, ya sean programas, iniciativas, obras en curso”, sostuvo.

“Pero hay que tener más juicio cuando uno hace expresiones públicas como esa. Hay que conocer los hechos, hay que por lo menos indagar, investigar, no estar así hablando a lo loco”, insistió.