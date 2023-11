La comisionada residente, Jenniffer González Colón, realizó hoy, miércoles, un video en vivo para recordarle al goberndor, Pedro R. Pierluisi Urrutia, que él no era funcionario cuando ocurrió el huracán María y que por lo tanto, no tuvo nada que ver en la asignación de fondos federales que se hizo para la construcción de un hospital en Vieques.

Sus expresiones, en las que dijo que el primer ejecutivo intenta minar su trabajo, ocurrieron luego de que este realizara una conferencia de prensa en la que colocó la primera piedra del nuevo Centro de Salud de Vieques.

La asignación federal para este centro de salud se hizo tras el huracán María, cuando González Colón continuaba trabajando el Congreso estadounidense.

PUBLICIDAD

“Yo aplaudo que por fin el gobernador esté gestionando y se lleva a cabo la construcción, como aplaudo también que haya pareado los $34 millones federales que se consiguieron, a nivel federal, para la construcción de este centro de salud en Vieques y aplaudo que ya ha asignado $33 millones a nivel estatal. Lo que no voy a aplaudir es quiera negar mi trabajo, ni mi gestión al igual que la gestión de la congresista Nydia Velázquez y muchos otros congresistas a favor de la construcción del hospital de Vieques. Yo no puedo creer que la mezquindad política llegue a este nivel tan bajo, ya que parece que no lo dieron los “bullets” correctos al gobernador, ni al secretario de Salud, es mi responsabilidad contestarle directamente y dejar claro el récord histórico”, arguyó González Colón.

“Felicito a todo el equipo de trabajo que durante todos estos años le puso empeño y tesón para que finalmente los frutos de ese esfuerzo se comiencen a ver en beneficio de la salud de todos los residentes de la Isla Nena, eso es lo que es verdaderamente importante aquí”, expresó la comisionada. “Al pan pan y al vino vino, las cosas como lo son”, sentenció González Colón en la transmisión en vivo, en la que además detalló gestiones que realizó en la capital federal para conseguir la asignación presupuestaria.

En la primera fase de esta construcción se desarrollará una unidad de diálisis. En la segunda fase se incluirá la Sala de Emergencias del hospital.