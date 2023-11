Al dejar por sentado que “todavía no he empezado campaña”, la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, aseguró este viernes que cuenta con encuestas que la ubican ganando las elecciones generales del 2024 con un margen mayor al de la encuesta de El Nuevo Día.

“Yo tengo unas encuestas que me dan unos números mayores”, precisó, al hacer alusión a que la encuesta de El Nuevo Día la ubican ganando contra cualquier candidato popular por un margen de 18% y su contrincante por el PNP, el gobernador Pedro Pierluisi, por un margen de 3%.

Dijo que su potencial victoria en las elecciones del 2024 se da a pesar de que “todavía no he radicado, yo todavía no he presentado mi equipo de trabajo, no he presentado mi equipo de comisionado residente, yo todavía no he empezado a presentar la mayoría de las propuestas que tengo, así que yo todavía no he empezado campaña”.

PUBLICIDAD

Informó que entre hoy y mañana, sábado, daría a conocer cuándo es que radicará su candidatura e iniciará la campaña activa.

Expresó que desde que anunció su candidatura, el pasado 27 de septiembre, se ha enfocado “a crear una estructura electoral desde cero. Ustedes vieron la actividad del pasado domingo, (en Manatí), donde ya tenemos el ejército de las personas que van a estar levantando los endosos, ya nosotros tenemos la mayoría de los funcionarios de colegios para el proceso de primaria de junio. Hay otra gente que se enfoca en el chijís y chijás, yo me enfoco en tener la gente que va a velar los votos y la gente que va a buscar los votos”.

Otro aspecto que González destacó es que en una contienda contra Pierluisi, supuestamente, ella sería la que lograría una mayoría de alcaldías y las cámaras legislativas.

“Ustedes han visto la polémica que hay con la confirmación de jefes de agencias tan importantes como lo es Educación, lo que pasó con Salud, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico no se merece tener una Legislatura antagónica a un mandato de gobierno, porque no va a pasar absolutamente nada”, opinó.

Agregó que “yo creo que el pueblo progresista, que es el que va a ir a votar a esa primaria, tiene que evaluar si se quiere arriesgar a perder en la elección del 2024 o quiere asegurar un triunfo”.

En otros temas, González no quiso exponer si la persona que la acompañaría como dupleta a comisionado residente sea Elmer Román, quien fue secretario de Seguridad Pública y secretario de Estado.