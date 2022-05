El gobernador Pedro Pierluisi desmintió hoy las expresiones del alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, quien alegó que el gobierno no había respondido luego que un área de ese municipio fuera afectada el domingo por un fuerte tornado que dejó daños en muchas viviendas

“A ese alcalde le radican hasta querellas dentro de su propio partido (PPD) por las cosas que dice. Lo que dijo era totalmente incorrecto”, afirmó Pierluisi, mientras se retiraba de un breve intercambio con la prensa tras el anuncio del lanzamiento una nueva campaña para atraer turismo a Puerto Rico.

“Allí estaba Nino Correa (comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, NMEAD) y todo el equipo de Manejo de Emergencias desplegado en el área, y estuvo allí gran parte del día de ayer”, sostuvo Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Y también fue el director ejecutivo de PRIDCO (Compañía de Fomento Industrial, por sus siglas en inglés). Todos han estado trabajando en el asunto”, agregó el gobernador.

“Así que él (alcalde de Arecibo) decir que el gobierno estatal no respondió es una falsedad total. Pero no me sorprende porque a este señor le radican querellas hasta en su propio partido”, reiteró Pierluisi. Según trascendió, el director ejecutivo de PRIDCO, Javier Bayón, estuvo visitando las instalaciones de una compañía que fue afectada por el tornado en Arecibo.

Por otro lado, un fenómeno atmosférico de fuertes lluvias estuvo castigando ayer lunes varios pueblos de la zona norte, dejando diversas zonas inundadas.

Según la portavoz de Fortaleza, agencias del gobierno estaban evaluando los daños asociados a estos fenómenos. Al momento, sin embargo, no se había emitido ninguna declaración de emergencia.