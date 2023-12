El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernador, Pedro Pierluisi, señaló este viernes que los alcaldes populares de Comerío, José “Josian” Santiago, y el de Villalba, Luis Javier Hernández, dejarán a sus pueblos en una “crisis administrativa y fiscal” para buscar un escaño al Senado por acumulación.

Alegó, durante una conferencia de prensa realizada en el coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, que el fracaso de ambas administraciones fue los que los llevó a cambiar el cargo político que ostentan.

“Me da la impresión que son dos municipios que están enfrentando una crisis fiscal y administrativa muy grande y me da la impresión de que prefirieron cambiar de rumbo a seguir a cargo de esos dos municipios por razones que son de conocimiento público. Porque tanto el municipio de Villalba como el municipio de Comerío tienen serios problemas fiscales y administrativos. En el caso de Villalba, entiendo que es el municipio de menos captación de patentes en todo Puerto Rico. O sea, que en el cobro de patentes no se ha hecho el trabajo. Y, en el caso de Comerio, es de los municipios que más subsidio ha requerido de parte del gobierno central… Entonces, decidieron que, en vez de enfrentar esas situaciones fiscales muy serias, pues, aspirar al Senado. Yo respeto las aspiraciones de todos, pero eso es lo que puedo decir”, señaló el primer ejecutivo.

Añadió que “en términos generales, no me corresponde a mí estar evaluando o juzgando lo que internamente pasa en el Partido Popular Democrático, pero digo eso porque la crisis administrativa y fiscal de ambos municipios es patente”.

Pese a los argumentos esbozados por el gobernador, el alcalde de Villalba ha asegurado que la razón para buscar a un nuevo cargo es que tenía interés de aspirar a la gobernación, pero no en primarias contra el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz. Por ello, determinó aspirar al Senado.

“He tomado la decisión de ser parte del cambio, la unidad y la victoria, pero en una nueva ruta desde el Senado por acumulación”, fue lo que expuso.

Santiago, sin embargo, reconoció las dificultades para administrar a un municipio.

“Quiero comunicarle a mi pueblo, y quiero comunicarle al pueblo puertorriqueño… que como todos saben, ya yo estoy en el sexto término como alcalde, y en los últimos años he estado dando una batalla campal por esta decisión del Plan de Ajuste Fiscal del Gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal de básicamente dejar sin presupuesto a municipios como el nuestro… Yo he dado una batalla campal pero no ha sido suficiente, y yo creo que ha llegado el momento de yo dar un paso al frente, por mi pueblo de Comerío, por esos pueblos que no deben quedarse rezagados… y llegar a otro nivel. Así que voy a estar radicando para aspirar a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico”, dijo en el programa Jugando Pelota Dura.