Tras una mañana en la cual miles de servidores públicos tomaron las calles para reclamar mejores salarios y retiros, el gobernador Pedro Pierluisi acudió hoy, miércoles, a las redes sociales para decir que está “buscando alternativas y soluciones” para cumplir con ellos dentro de los “recursos limitados” que tiene a su disposición.

34 Fotos Con pancartas y banderas en mano, los trabajadores marcharon hacia La Fortaleza en reclamo a mejores condiciones de empleo, justicia salarial y un retiro digno.

“En todo momento me he solidarizado con los reclamos de los servidores públicos, incluyendo maestros, bomberos y policías. Por eso es que he estado buscando alternativas y soluciones para hacerles justicia dentro de los recursos limitados del gobierno”, lee la publicación en la red social Twitter.

“Mi compromiso con ellos es firme. No voy a descansar hasta que logre mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros servidores públicos”, agregó.

En todo momento me he solidarizado con los reclamos de los servidores públicos, incluyendo maestros, bomberos y policías. Por eso es que he estado buscando alternativas y soluciones para hacerles justicia dentro de los recursos limitados del gobierno. (1/2) — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) February 9, 2022

Pierluisi, sin embargo, no recibió a los maestros- quienes convocaron la manifestación masiva de hoy. Por lo contratrio, estaba en Barceloneta, según transcendió.

A la marcha de los docentes se unieron también policías y bomberos, quienes expresaron molestia tras las expresiones de Pierluisi de que “nadie está obligado a emplearse en sitio alguno” y que si las condiciones o la paga no es adecuada “todos tenemos el derecho de buscar una opción, y eso pasa todos los días”.