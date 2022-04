El gobernador Pedro Pierluisi rechazó haberle retirado la confianza al alcalde de San Juan, Miguel Romero, luego de que trascendiera información que indica que el ejecutivo municipal estaría bajo investigación de las autoridades federales por otorgar contratos a JR Asphalt.

“Yo lo que he visto es que el alcalde ha negado cualquier tipo de vínculo contractual con esa entidad. Ha insistido con los procesos de contratación en el municipio bajo su mando, han sido competitivos y que las entidades contratadas para llevar a cabo obras de asfalto son otras, no esta entidad. Eso es lo que yo he visto en los medios, así que no tengo por qué dudar de la veracidad de lo que está indicando el alcalde”, comentó el Primer Ejecutivo a los medios de comunicación tras ofrecer una conferencia de prensa en Lares.

La controversia surge tras que la Unidad Investigativa de Las Noticias de Teleonce reportara que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tiene a Romero en la mira por un presunto acuerdo con los ejecutivos de la compañía para arreglar las calles del distrito 2 de San Juan cuando era senador a cambio de contratos municipales si prevalecía en la contienda electoral.

Por su parte, Romero rechazó categóricamente la información, catalogándola como carente “de base”.

“Yo lo que sé es que él asumió el cargo en enero del año pasado y que él lo que está diciendo es que, bajo su mandato como alcalde, no ha habido ninguna irregularidad, los procesos han sido competitivos y esa entidad, lo que están insinuando es que se le dio algún tipo de contrato, beneficio, bajo la administraciones Romero. Él está negándolo. ¿Qué sucedió antes de que él fuera alcalde? Yo no tengo los detalles. Eso habría que preguntárselo al propio alcalde”, insistió el gobernador.

Los principales ejecutivos de JR Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, mantenían contratos con el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, que ascendieron a los $9.9 millones. Así como Delgado, el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiques, y el exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, se declararon culpables ante el foro federal por actos de corrupción atados a la compañía anteriormente mencionada.

A pesar que Rodríguez Santos se declaró culpable, Villegas Vargas hizo alegación de no culpabilidad.

“No tengo por qué dudar que lo que (Romero) está diciendo es lo correcto”, repitió Pierluisi.