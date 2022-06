El gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que evaluará los reclamos de la Junta de Supervisión Fiscal en contra de la Reforma Laboral para ver si tienen fundamento.

Dijo que, luego de tomar en consideración el punto de vista del ente fiscal y cerciorarse que se incluyeron las enmiendas que solicitó, decidiría si le da paso a la medida legislativa o la veta.

“No piensen que porque la Junta objeta, necesariamente, eso conlleva a que entonces yo veto la medida. No, yo voy a firmar esa medida o vetarla de acuerdo a mi propio criterio”, dejó claro durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Sheraton, en Miramar.

La afirmación la hizo a un día de que trascendiera que la Junta de Supervisión Fiscal no apoyó la medida que transformaría las regulaciones laborales en la Isla, ya que a su juicio es contrario al plan fiscal.

“La falta de desarrollo económico y la creación de empleos son retos fundamentales a los que se ha enfrentado Puerto Rico durante las pasadas dos décadas, lo que ha provocado altos niveles de pobreza y emigración, y ha contribuido de forma significativa a la crisis fiscal. La Junta de Supervisión se ha comprometido en ayudar a superar esos retos y en crear las bases para un crecimiento económico robusto y la prosperidad del pueblo de Puerto Rico con responsabilidad fiscal y centrándose en las reformas estructurales”, dice la carta enviada por el ente federal.

Pierluisi señaló que puede ser que la Junta no analizó la última versión de la pieza legislativa.

“Yo no sé si la Junta tuvo la oportunidad de revisar el proyecto según se aprobó. Eso es lo primero que digo. Hay que ver si la Junta estaba opinando sobre otra versión del proyecto, porque este proyecto ha cambiado durante el proceso legislativo. Eso es lo primero que señalo. Lo segundo que indico es que quiero ver cuál es la llamada inconsistencia con el plan fiscal, porque primero tiene que ser significativa y no es cuestión de que no es de su agrado. Eso no funciona así. No es como que la Junta puede arbitrariamente entorpecer el proceso legislativo en Puerto Rico. Eso sería un exceso. Así que yo voy a revisar esa carta. Eso será una de las cosas que voy a hacer. Ya mi equipo lo está revisando y la voy a tomar en consideración cuando tome mi decisión”, dejó claro Pierluisi.

El mandatario dijo que tiene poco menos de 10 días para decidir qué pasará con la Reforma Laboral.