El gobernador Pedro Pierluisi condenó la disputa que mantienen los líderes legislativos, que ha impedido la aprobación del presupuesto, y exhortó a poner fin a la controversia por el bien del pueblo de Puerto Rico.

Pierluisi calificó de bochornosa la disputa entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, que ha incluido el intercambio de acusaciones cargadas de tono en los medios.

“A mí me da vergüenza ajena, esos ataques e insultos, entre líderes legislativos que militan en el otro partido (Partido Popular Democrático, PPD)”, comentó el gobernador. “Uno dice, ‘¿pero qué es esto?’ Es más, yo he visto ahí ataques, que nunca había visto ni a un penepé atacar tan duro a un popular como los que he visto en estos días. Es una cosa increíble”.

“Yo espero, por el bien de Puerto Rico, que dejen a un lado esas diferencias personales obvias que tienen, que dejen a un lado el protagonismo, y se unan a nosotros para aprobar un presupuesto que sea justo y razonable”, exhortó Pierluisi.

Agregó que, dentro del tope que establece la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la confección del presupuesto, “es cuestión de llegar a un consenso, negociar unos resultados. Pero lo que yo estoy viendo deja mucho que desear. Llora ante los ojos de Dios”.

“Ya queda nada más hasta mañana. Y ni eso. Porque debería el presupuesto aprobarse hoy”, insistió.

Refiriéndose en particular a lo que parece ser una de las fichas de tanque entre los líderes legislativos, el proyecto en torno al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), Pierluisi sostuvo que “es un proyecto separado y no hay ninguna necesidad de insertarlo en el presupuesto”.

“Y tampoco hay ninguna necesidad de insertarlo en el otro proyecto importantísimo, que es el que atiende la Ley 154, el cambio de postura del Departamento del Tesoro federal en cuanto a la acreditabilidad del pago de arbitrios bajo la Ley 154. Ese otro asunto, que tiene que ver con nuestro sector de la manufactura al más alto nivel, eso también hay que atenderlo sin insertar ahí otros asuntos que puedan causar un tranque”, reclamó el gobernador.

Pierluisi reiteró su llamado a buscar una solución a la disputa y, de ser necesario, aprobar cada uno de los asuntos más importantes por separado.

“Por eso digo, aquí hay que ceder. El proyecto del CRIM ya se llevó si mal no recuerdo a votación en la Cámara, y se aprobó. Se puede llevar a votación en el Senado y veremos cuál es el voto en el Senado. Si eso es lo que está causando el tranque, me parece que lo justo y lo razonable es que se atienda el presupuesto en sus méritos, se atienda el asunto de la (Ley) 154 en sus méritos y que cualquier otro proyecto que esté pendiente pues se lleve a votación. Y entonces sabremos el sentir de la mayorí. Así debe funcionar la democracia”, añadió.

Pierluisi aseguró que, en contraste a lo que está ocurriendo en el PPDE, en el Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside, “estamos unidos en todas las causas importantes y nos respetamos”.