El augurio del gobernador Pedro Pierluisi es que el litigio federal que se lleva para reestructurar la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) logre reducirla en un 80% para que el pago salga del presupuesto de la corporación pública y no de los abonados.

Su teoría, esbozada en una conferencia de prensa tras participar de una reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal en el Hotel Sheraton de Miramar, fue que tal cifra se alcance, ya que la deuda del gobierno central y de la Autoridad de Carreteras fue reducida durante sus planes de ajuste en un 80%.

PUBLICIDAD

“Yo espero que tengamos también una reducción bien importante en la deuda de la AEE, y eso va a ayudar a la Autoridad para cumplirles al pueblo, es decir, darle un servicio confiable, hacer las mejoras que tengan que hacer en las plantas generatriz, darle el mantenimiento que ameritan para que no tengamos, entonces, apagones o interrupciones como la que tuvimos anoche (jueves), que todo eso es el norte, eso es lo que queremos”, puntualizó Pierluisi.

De inmediato, el ejecutivo estipuló que no se puede tener solo las miras en que este proceso de negociación culminaría con un cargo en la factura de la luz para los 1.5 millones de abonados del sistema eléctrico del país.

“Lo que estoy diciendo es que no necesariamente vamos a tener, por ejemplo, un cargo para pago de deuda en la factura de luz. Para darte un ejemplo, eso en el pasado se tuvo, pero no necesariamente se va a tener en el futuro. Lo que yo dije ayer y lo reitero aquí, lo que va a pasar es que cuando la Autoridad elabore su presupuesto, en su momento, el presupuesto va a incluir un pago de deuda como uno de sus costos, pero tiene que también mejorar su eficiencia, lograr unos ahorros. Por otro lado, entonces también, como ya todos saben, aquí en Puerto Rico quién decide qué es lo que se paga por la luz. Es el Negociado de Energía, no es la Autoridad, no, en LUMA, es el Negociado el que en su momento va a establecer el cargo base, así como el cargo por consumo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Pese a esta opinión, el gobernador aceptó que en las opciones de la negociación todavía podría estar latente el que se imponga un cargo en la factura.

“Esa es una de las opciones que alguien levantó en esa mediación que no dio resultado. Pero hay otras opciones. No necesariamente es esa. Hay otras opciones que en el pasado se han hablado, que es que el cargo sea a base del consumo que esté atado. Yo no voy, no voy a adelantar criterio. Otra opción es que meramente el costo de la deuda se incorpore en el presupuesto de la AEE, que tiene que ser aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, así como por el Negociado de Energía, y que la Autoridad logre eficiencia, mejore su desempeño e implante la transformación”, explicó.

La deuda de la AEE con los bonistas asciende a $9,000 millones. La reestructuración de la misma quedó sumida en un litigio federal, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal decretara un impase ante el impacto que iba a tener en los abonados las propuestas de los bonistas.