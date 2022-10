Guayama. El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas la debe pagar la propia corporación pública de sus recursos y no imponiendo un cargo mensual a los abonados.

La afirmación la hizo tras desatarse esta semana una controversia cuando salió a relucir que los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal negociaban imponer un cargo de entre $23 a $26 mensuales por un periodo de 50 años a los clientes de sistema eléctrico.

Preguntado sobre la controversia durante una visita que realizó al municipio de Guayama, el primer ejecutivo planteó: ¿Cómo se va a pagar la deuda en su momento? A base de los recursos de la AEE. Y cuando hablan aquí de aumentos en la tarifa o en la factura de luz, a todos les recuerdo que es el Negociado de Energía el que establece el cargo base y el que cada tres meses ajusta el pago en la factura, dependiendo del costo del combustible que adquiere la Autoridad. Así es que funciona esto ahora. Así que, no nos debemos adelantar. En su momento, sí, el Tribunal Federal va a aprobar un plan de ajuste, si Dios quiere confirmarlo y ahí sabremos cuánto es la reducción en la deuda”.

Al volverse a insistir del cargo que se negociaba a la factura de luz, reiteró que debe ser la AEE quien saque los fondos para poder emitir sus pagos de la deuda. Planteó que, para lograrse, esta corporación pública tiene que ser “bien administrada”.

“Así que en su momento se paga la deuda con los recursos de la propia Autoridad. Y yo, como he dicho, yo quiero ver que ese pago sea sostenible y también que sea justo, sea justo y razonable para el pueblo. Reconozco que nadie quiere pagar más por la luz. Pero, en su momento, pues que sabremos cuánto es lo que se va a estar pagando de deuda. Eso está pendiente”, manifestó.

La negociación de la deuda pasó a convertirse un pleito judicial el pasado 17 de septiembre, cuando la Junta de Supervisión Fiscal anunció que había un impase con los bonistas sobre el impacto de la deuda en la tarifa del servicio de energía eléctrica de los 1.5 abonados.

Según Pierluisi, la jueza a cargo del proceso de quiebra, Laura Taylor Swain, le dio a la Junta hasta el 1 de diciembre para someter un plan de ajuste de la deuda.

“No se puede discutir en mayor detalle este tema, porque es la Junta la que tiene que presentar el plan y tiene hasta el 1 de diciembre para hacerlo. Algunos están opinando aquí a base de una información que salió a relucir de la mediación, que no dio resultado. Esa mediación no dio resultado. Lo que hizo el tribunal, entonces, es pedirle a la Junta que presente ese plan de ajuste. No lo ha hecho. Cuando la Junta lo presente, antes de eso, yo voy a opinar sobre ese plan, obviamente con Omar Marrero y el equipo. Pero, en su momento, es que vamos a poder saber qué es lo que está proponiendo la Junta y cuáles son sus consecuencias”, sostuvo Pierluisi, al insistir que el pago tiene que salir de las finanzas de la AEE.

Por otro lado, el mandatario volvió a recalcar en su discurso contra la empresa LUMA Energy, a cargo de la distribución y transmisión de energía. Dijo que espera por los cambios de personal y mejoras en el servicio.

“Tiene que mejorar el servicio eléctrico en Puerto Rico. Yo lo llevo diciendo desde antes de Fiona. En aquel entonces pedí un cambio de estrategia, un cambio gerencial. También pedí que aumentaran sus recursos, particularmente el personal que tienen en el campo. El propio presidente de Quanta Services, (Earl “Duke” Austin), admitió que tienen que aumentar ese personal. Ahora, yo creo que lo que he estado pidiendo últimamente es que mejore la comunicación con los alcaldes y alcaldesas, por razones obvias. Ha habido mucha queja de alcalde y alcaldesa diciendo que no los tenían debidamente informado. No hubo la coordinación que a mí me hubiera gustado ver entre los municipios”, manifestó.