El gobernador Pedro Pierluisi rechazó hoy, lunes, las expresiones del líder cameral Rafael “Tatito” Hernández, quien reiteró que no atenderá las seis medidas incluidas por Pierluisi en la la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes.

Pierluisi catalogó la resistencia del líder legislativo como “una falta de respeto”, ya que consideró que se debieron de atender con meses de anterioridad por su importancia para el bienestar común.

“Nuestro pueblo exige de nosotros el mayor compromiso y quiere resultados, quiere trabajo, quiere productividad de parte de todos, particularmente los altos funcionarios de gobierno- tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa. Yo no estoy aquí para peleas chiquitas. No estoy para entrar en dimes y diretes en cuanto quién manda más. Aquí manda el pueblo y me parece que cuando convoqué la extraordinaria lo hice, obviamente, porque entiendo que los seis proyectos que incluí en la misma ameritan acción de parte de la asamblea legislativa”, señaló el Gobernador en conferencia de prensa.

La sesión extraordinaria fue convocada el miércoles para que la rama legislativa atienda el Proyecto de la Cámara 911 que establecería la “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, el Proyecto del Senado 654 que enmienda el Código Civil, el Proyecto de la Cámara 533 para que pensionados puedan regresar a laborar en un empleo regular parcial y el Proyecto del Senado 45 que enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” de 2017 que expande los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD). También, para que se enmendara las deficiencias legales de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” en torno a los vehículos todo terreno y de baja velocidad y el lenguaje de la Ley Ashanti.

El gobernador recalcó que son proyectos “que se pueden atender en par de días” entre la Cámara y el Senado y dijo, además, “que se debieron de haber atendido tiempo atrás”.

Ante los medios de comunicación, Pierluisi defendió- con aparente enfado- cada una de las medidas, asegurando que son temas “de importancia”, por lo que exigió un fin “de excusas ni de menospreciar un tema tan importante”.

“El decir que no se va a atender, porque entienden que no son importantes a mí me parece que es una falta de respeto y, más importante aún, una falta del deber”, agregó.

Por su parte, Hernández reafirmó que no atenderá estas medidas, mientras que resaltó que la discusión debió girar en torno a la reforma laboral y la búsqueda de puntos de encuentro para aprobar la legislación.

Afirmó que el gobernador le falta a la verdad al no incluir la medida en la convocatoria a pesar de que la Cámara acogió los puntos en donde el Ejecutivo tenía reparos.

Del mismo modo, Hernández insistió en que la convocatoria del Gobernador –la cual adujo que no incluye ninguna medida urgente- es una estrategia del Ejecutivo para desviar la atención de lo ocurrido con el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, quien enfrenta acusaciones federales por conspiración, soborno y recibir comisiones ilegales.

“En vez de estar hablándole a las gradas o entrar en peleas chiquitas, lo que hay que hacer es acabar de considerar esos proyectos y aprobarlos”, repitió.