El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo hoy que está a la espera de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago le haga saber si la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos tiene o no los votos para ser confirmada al cargo.

“Está pendiente que el presidente del Senado me confirme de una manera u otra cuál es la probabilidad de éxito de esa confirmación. En cualquier momento se comunicará conmigo y de ahí partiré. Si es obvio de que no va a contar con el aval del Senado, pues entonces yo dialogaré con la Secretaria al respecto”, indicó Pierluisi en entrevista con Primera Hora desde La Fortaleza.

Si tuviera que retirar el nombramiento, el Gobernador dijo que no tiene un plan “B”, que no tiene otro candidato o candidata para la silla de Educacion. “No hay un plan “B”, todos los jefes de agencia y todos los que yo he designado a sus cargos, sujeto a confirmación, gozan de mi confianza y en este caso, ese es el caso. Lo que pasa es que si fuera la situación de que no hay manera de que se le confirme, pues no hay razón de extender el vía crucis”, sostuvo.

Pierluisi dijo que mantiene comunicación constante con los presidentes de las cámaras legislativas y que el diálogo es bueno. “En el asunto del status sabemos que tenemos diferencias, pero la comunicación fluye con mucho respeto. Claro, el presidente del Senado, ahora es presidente del Partido Popular y eso causa que quizás su verbo se torne un poco más fuerte”, expresó Pierluisi, también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Tengo una buena relación con ambos, pero dije eso porque a mí me gusta decir las cosas como son. Él (Dalmau Santiago) ahora tiene dos sombreros, yo los tengo también”, agregó.

Pierluisi dijo que Puerto Rico “tiene legislación de sobra” al reaccionar a expresiones del Presidente del Senado, quien indicó que Pierlusi no ha sometido a la Legislatura una agenda de País y que el liderato legislativo se encamina a presentar la suya.

“Aquí lo que falta es ejecución y eso es en que yo estoy enfocado, en administrar el gobierno de Puerto Rico. Los asuntos legislativos se los dejo con mucho gusto a los presidentes de los cuerpos y en cuanto a los proyectos que he sometido, que son trece, siguen repitiendo datos erróneos en los medios de comunicación. Son trece, los que he sometido, son puntuales, son asuntos que hay que atender en los que no debe haber mayor controversia. No me interesa estar sometiendo proyectos para generar controversia. Si tienen proyectos de legislación debidamente aprobados yo los voy a considerar para firma con la mayor responsabilidad y apertura”, expresó el Gobernador.

-¿El Proyecto de la Cámara 21 (de la elección de los cabilderos de la estadidad), ya está en su despacho?, preguntó Primera Hora.

“Entiendo que ya llegó y todo el mundo sabe que eso no va a contar con mi visto bueno, obviamente eso es anti democrático.

-¿Será vetado en los próximos días?, indagamos.

“No voy a decir cuándo ni cómo, pero eso ya yo lo dije desde el primer día. Hay una ley que fue debidamente aprobada para hacer valer el voto del pueblo a favor de la estadidad. Así que cualquier ley que quiera contravenir eso, no va a contar con mi apoyo”, sentenció.

En torno al dinero para celebrar la consulta para elegir a los cabilderos de la estadidad dijo que se le hizo un adelanto a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de medio millón de dólares. “Yo estoy obligado en ley a llevar a cabo esa elección especial y de igual manera la CEE. Hasta tanto y en cuanto sea derogada esa ley hay que cumplirla. La Junta ya autorizó una enmienda al Presupuesto, se la cursó a la Asamblea Legislativa y la Cámara no le dio paso a nivel de la Comisión de Hacienda. Regresó a la Junta y la Junta tiene que decidir si reafirma esa enmienda. Pero esa elección especial se tiene que dar. La ley lo dispone y mientras siga en vigor hay que cumplir”, indicó.

Pierlusi también dijo que mantiene apertura con las minorías representadas en la Casa de las Leyes. Indicó que se ha reunido con los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), aunque sostuvo que por la pandemia, algunas reuniones han sido virtuales. Lamentó expresiones del senador independiente José Vargas Vidot, quien expresó que “al sol de hoy La Fortaleza no ha abierto un canal de diálogo” con él. “Me da pena porque no consta de que haya una solicitud de reunión pendiente”, agregó el Gobernador.

Se reafirmó en que protegerá las pensiones de los empleados públicos aunque no se ha amarrado al Proyecto de Retiro Digno, aprobado en la Cámara de Representantes.

“Mi administración va a honrar todas las pensiones públicas en Puerto Rico. Estoy convencido de que el gobierno tiene los recursos necesarios para así hacerlo. Así que no importa lo que suceda en el proceso de quiebra de todas maneras haré todo lo que esté dentro de la ley para honrar esas pensiones. El único impedimento sería que no haya los recursos y estoy convencido de que los vamos a tener. A base de los recaudos que está teniendo el Departamento de Hacienda, a base de los fondos que tiene el gobierno disponibles al presente y las proyecciones a futuro no hay razón para estar hablando de recortes a pensiones”, dijo.

Preguntado sobre el proyecto del Senado que busca establecer como requisito que el Contralor de Puerto Rico sea un contador público autorizado (CPA), Pierlusi dijo que la Asamblea Legislativa debe pasar juicio sobre contralor designado, Manuel Torres, quien sostuvo que tiene experiencia como Contralor electoral y como Secretario del Senado. Indicó además, que Torres goza de gran aceptación fuera de líneas partidistas en la Legislatura. “Me parece que se deben concentrar en eso. Pensaría que nuestra Constitución tiene la última palabra en este asunto y no requiere que la persona sea un contador público autorizado. Es bueno que lo sea, pero no necesariamente ese tienen que ser el caso”, sostuvo.

Pierluisi no quiso opinar sobre la elección de Manuel Natal Albelo como dirigente del Movimiento Victoria Ciudadana.

“No me corresponde opinar sobre su liderato. Tiene una encomienda y estoy seguro que la va a cumplir”, se limitó a decir.