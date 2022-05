El gobernador Pedro Pierluisi indicó esta mañana que, independientemente de lo que suceda en el Tribunal Supremo federal en torno al emblemático caso Roe v. Wade que asegura el derecho al aborto, en Puerto Rico la Constitución local también garantiza ese derecho y se mantendría protegido.

”Pero no nos adelantemos, esa decisión todavía no se ha emitido. Hay que esperar a ver qué es lo que expresa la decisión en su momento. Y siempre se puede legislar a nivel estatal, a nivel de Puerto Rico. Eso siempre ha estado así. No hay obstáculo para legislar. Lo que pasa es que si se legisla tiene que cumplir con el derecho aplicable, es decir, cumplir con nuestra Constitución, cumplir con la Constitución de los Estados Unidos. Y de igual manera, atender los planteamientos legítimos de todas las partes interesadas en un tema tan sensitivo y a la vez controversial como este”, afirmó el gobernador, en comentarios emitidos luego de la presentación de una nueva campaña de promoción de turismo de Puerto Rico.

De acuerdo con un borrador que se filtró al público, una mayoría de jueces del Tribunal Supremo federal estaría camino a revocar el caso de Roe v. Wade, lo que tendría el efecto práctico de echar abajo la protección federal que había sobre el derecho al aborto, y dejarla en manos de los estados y territorios la determinación sobre si se garantizará o no ese derecho.

”Aquí en Puerto Rico tenemos una Constitución que incluye y protege el derecho a la intimidad, entre otros derechos que son aquí pertinentes. Pero no nos adelantemos”, reiteró, llamando a su vez a esperar por los procesos legislativos que podrían decidir el futuro del derecho al aborto.

”Ya tenemos una Constitución que protege el derecho a la intimidad ámpliamente. La Constitución de Estados Unidos establece el mínimo, no el máximo, tú puedes ir más allá de lo que provee la Constitución de Estados Unidos a la hora de proteger derechos”, insistió el gobernador.

Comentó que, además, en la Isla no hay casos pendientes en los tribunales procesando por el delito de aborto, “eso no existe aquí”.

También, agregó, por todo lo que ha trascendido en las vistas públicas del proyecto senatorial que busca prohibir los abortos luego de la semana 22 de gestación, a menos que ponga a la madre en riesgo de perder su vida o sufrir grave daño físico, “lo que estamos viendo es que aquí la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo ocurren al principio del embarazo”.

”Yo no vislumbro que eso va a cambiar”, afirmó Pierluisi.