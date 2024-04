Bajo la premisa de que “los planteles no son vivienda, no deben ser utilizados para propósitos de vivienda”, el gobernador Pedro Pierluisi ordenó este martes a varias agencias, principalmente al Departamento de la Vivienda, a visitar las escuelas en desuso que están habitadas para proveerles a sus residentes alternativas que redunden en el desalojo de la estructura.

De paso, aludió a que recientemente impartió instrucciones al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI) “agilizar, acelerar el proceso de reutilización de planteles escolares que están en desuso”.

Aludió que los planteles pueden ser reutilizados por los municipios, entidades sin fines de lucro o empresas privadas que sometan un plan a la entidad de reúso “viable” y que el inquilino pague un arrendamiento “razonable”.

PUBLICIDAD

Las expresiones de Pierluisi surgen luego de que Primera Hora publicara que, al menos, 46 personas residen en escuelas en desuso en los municipios de Maricao, Adjuntas, Lares, Yauco y Peñuelas.

“Estamos hablando de planteles en desuso, que personas, pues, básicamente se han adentrado a los mismos y algunos los están utilizando como si fuera una vivienda, cuando no lo son. Lo importante es que, nuevamente, tratemos de que no haya planteles en desuso, que todos estén siendo utilizados para fines públicos, fines loables”, sentenció el ejecutivo en una conferencia de prensa realizada en la cancha bajo techo del residencial Manuel A. Pérez.

Añadió que “los planteles no son, vuelvo y repito, no son adecuados para servir de viviendas para personas en términos generales”.

Las agencias que deben acudir a proveer alternativas para lograr la remoción de los habitantes de estas escuelas son el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, así como la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA).

“Ya lo que está sucediendo con esas personas en particular, por el propio reportaje me doy cuenta que algunas de ellas se les abordó y no quisieron abandonar el plantel, a pesar de que se le hicieron acercamientos. También veo que podemos tener casos ahí de personas que necesitan apoyo, apoyo emocional, apoyo psicológico. Puede haber también otras situaciones. Hay veces que puede haber abuso de sustancia y hay que atenderlo. Así que voy a estar también abordando a ASSMCA para que le preste atención particular a las personas que están en esos planteles, porque la realidad es que los planteles no son viviendas, no deben ser utilizados para propósitos de vivienda. Ese no es su fin. Pueden ser utilizados para diversos propósitos. Pudieran ser refugios, por ejemplo, pero tiene que haber una entidad que los está administrando. Se pueden utilizar para múltiples propósitos. Así que yo lo que pedí recientemente, no tiene nada que ver con el reportaje, es que le recabé a las entidades que tienen que ver con los planteles, Edificios Públicos, Educación, esta entidad CEDBI, que quiero que se agilice esto” de reutilizar las escuelas cerradas, expuso Pierluisi.

PUBLICIDAD

De inmediato, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, indicó que se volverá a realizar un esfuerzo para atender a las personas que viven en las escuelas cerradas.

Aludió a que estos residentes ya habían sido visitados en el pasado y se les ofrecieron varias alternativas para reubicación, como por ejemplo Sección 8 y residenciales públicos, pero las alternativas fueron todas rechazadas.

“Hay un expediente para cada una de las familias con su composición familiar, el ofrecimiento y el rechazo de cada una de las familias. Nosotros vamos a volver a visitar, y es la instrucción, del señor gobernador, junto con todas las agencias para hacer el ofrecimiento nuevamente de vivienda adecuada, digna y sanitaria, que es la que merecen todas estas familias”, indicó Rodríguez.

De inmediato, no informó cuándo es que se realizarán estas visitas.