El gobernador Pedro Pierluisi indicó esta mañana —luego que la Junta de Supervisión Fiscal anunciara la certificación del presupuesto para el año fiscal 2022 según aprobado por la Legislatura— que, una vez el gobierno federal asigne más fondos para los programas de salud, solicitará una reasignación para cubrir áreas que no se atendieron en el documento que regirá las finanzas públicas.

Pierluisi recordó que, aunque cedió y aceptó firmar el presupuesto de la Legislatura, presentó “un presupuesto mayor que el que se acaba de certificar” y la Asamblea Legislativa “también discrepó de las posturas de la Junta”.

“Le advertí a la Junta que durante el curso de este año fiscal voy a estar solicitando reprogramaciones. Eso va a ocurrir, definitivamente, cuando el Congreso nos provea fondos federales, extraordinarios, adicionales, que vamos a recibir para el programa de la tarjeta de salud. Estoy seguro que eso va a ocurrir en o antes del 1 de octubre. Y cuando eso ocurra, como esos fondos no están contemplados en ese presupuesto, yo voy a recurrir a la Junta para solicitar reprogramaciones en áreas en las que hay necesidad y no se han atendido”, afirmó el gobernador.

Entre esas áreas no atendidas, mencionó “la Universidad de Puerto Rico, un aumento justo y razonable para los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, apoyo para los municipios, programas de empleo para nuestra gente joven y nuestra gente retirada”.

Aclaró, sin embargo, que “el momento para solicitar esas reprogramaciones es cuando lleguen esos fondos federales adicionales que no están contemplados en este presupuesto y yo sé que van a llegar”.

Pierluisi comentó que esa confianza que tiene en que llegarán esos fondos adicionales se basa en un sinnúmero de gestiones que han hecho en Washington.

“El cabildeo que estamos llevando a cabo en Washington es muy efectivo. Todo el liderato está alineado. Yo he abordado a la presidenta de la Cámara (Nancy Pelosi), al líder de los demócratas en el Senado (Chuck Schumer) con quien tuve una conversación este mismo lunes, al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado (Ron Wyden), al presidente de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara (Frank Pallone) con quien también hablé antes de ayer. Ya he tocado a todo el liderato que tengo que tocar, y la comisionada residente (en Washington, Jenniffer González) está haciendo lo propio con el liderato republicano. Y lo que estamos viendo es que se va a aprobar legislación para proveer unos fondos federales que no están incluidos en este presupuesto. Eso viene. No lo puedo dar por hecho hasta que ocurra, pero no existe un líder en el Congreso que esté diciendo que vamos a tener ese precipicio fiscal en el programa de la tarjeta”, aseguró Pierluisi.

“Por eso es que estoy diciendo que cuando eso ocurra entonces yo vendré a la Junta para decir pues vamos a reprogramar, y algunos asuntos que no se pudieron atender, porque obviamente aquí se están usando fondos estatales para llenar el hueco que tendríamos si hubiera un precipicio fiscal”, insistió.