“No deben prejuzgar a las personas antes de darle la oportunidad de expresarse sobre cuál es su plan de trabajo, de contestar las inquietudes que puedan tener los senadores o las senadoras”.

Este fue el llamado que realizó este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi a los miembros del Senado ante la inminente evaluación de las nominadas para secretaria de Educación, Yanira Raíces, y de la Familia, Ciení Rodríguez, por parte del Senado.

De ambas funcionarias, la que se ha apuntado que pudiese tener problemas para conseguir los votos para lograr convertirse en secretaria en propiedad es la de Educación. Uno de los que ha hecho el planteamiento es el vicepresidente de la Comisión senatorial de Nombramiento, Rubén Soto, y el vicepresidente del Senado, Javier Aponte Dalmau.

Pierluisi, ante el preámbulo de la evaluación de la funcionaria, señaló a Primera Hora que tal señalamiento de que Raíces podría no contar con los votos en el Senado “son especulaciones y gente por ahí sembrando cizaña”. La afirmación la hizo tras anunciar la construcción de un albergue para mujeres con VIH/SIDA en Cataño.

Según tiene previsto la Comisión de Nombramiento, este miércoles a las 2:00 p.m. se realizará la vista pública para evaluar la designación de Rodríguez a Familia. Mientras, mañana, jueves, a las 11:00 a.m. será la vista pública de Raíces.

Pierluisi, por su parte, defendió a ambas funcionarias.

Sobre la secretaria de Educación, que enfrenta en la actualidad recurrentes manifestaciones de padres y maestros en la región que administraba antes de ascender al cargo, la de Bayamón, y ha tenido críticas por la manera que ha atendido el tema del calor, el primer ejecutivo planteó que “en el tiempo que lleva ha hecho una labor encomiable. Viene del Departamento. Es una maestra de maestras. Ella ha tenido todos los puestos importantes en ese Departamento, toda una vida en el Departamento”.

Reclamó a los senadores, ante los comentarios de que no tendría los votos, que escuchen sus planes, sus posturas, antes de determinar sobre la manera cómo votarían.

“Yo respeto la función legislativa y respeto que el Senado es quien decide si confirma o no, pero eso no debe ser así arbitrariamente. Debe ser luego de una vista en la que la persona designada se le hacen todas las preguntas importantes y tiene la oportunidad de contestar. Si no le va bien en la vista, eso es otro cantar. Pero, yo espero que a ambas funcionarias les vaya bien en sus respectivas vistas pública”, sentenció.

Sobre la secretaria de la Familia, Pierluisi comentó que “ella está muy capacitada. Es obvio que está bien capacitada. En el tiempo que lleva, pienso que ha hecho una excelente labor”.