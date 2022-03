En lo que fue su primer Mensaje sobre la Situación del Estado tras la aprobación de un Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) y luego de que el gobierno comenzara nuevamente a cumplir con los pagos a bonistas, el gobernador Pedro Pierluisi presentó un panorama optimista de Puerto Rico asegurando que está encaminando la “recuperación económica”.

Hizo un recuento de lo que considera sus “grandes logros” y aunque reconoció el trabajo de la Asamblea Legislativa para aprobar la legislación que viabilizó el PAD, no dudó en continuamente hacerles un llamado directo para que dejen a un lado la “política partidista”, aprueben el presupuesto sugerido para el próximo año fiscal y las medidas de su administración que aún están pendientes como la eliminación temporera del impuesto a la gasolina y el proyecto de ley llamado Family First para asegurar fondos al Departamento de la Familia.

“Nuestra gente eligió diversidad en este cuerpo legislativo, no para que pusiéramos a un partido u otro primero, sino para que pongamos a Puerto Rico primero”, afirmó mientras se dirigía a los legisladores en el hemiciclo de la Cámara de Representantes durante el mensaje que comenzó con media hora de atraso.

Sus expresiones, en repudio al protagonismo político, produjeron abucheos en el hemiciclo y los legisladores novoprogresistas aprovecharon para aplaudir al gobernador.

“A la hora de legislar, les exhorto a dejar a un lado la política partidista para juntos buscar el bien común de todas y todos en Puerto Rico. Y cuando tengamos diferencias, que sean sobre las ideas y no sobre las personas. Solo así cumpliremos con lo que el pueblo nos ha pedido: acción y resultados”, continuó el primer mandatario.

El reclamo del primer ejecutivo a los legisladores fue respondido por los presidentes de la Asamblea Legislativa, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau en pleno hemiciclo y tan pronto culminó el mensaje.

“Puede contar con la Cámara como siempre ha contado para poder aprobar la política pública necesaria para juntos levantar a Puerto Rico”, sostuvo Hernández.

“Señor gobernador, recibimos su mensaje, su presupuesto y esté seguro que esta Asamblea Legislativa lo atenderá poniendo a Puerto Rico primero siempre”, añadió Dalmau para que luego Hernández decretara un receso no sin antes decir: “Que viva Puerto Rico”.

Tras hacer el reclamo a los legisladores durante el mensaje el gobernador abogó por la igualdad para la isla.

“Vamos a lograr que el Congreso convoque a nuestro pueblo para acabar con la colonia. Y vamos a seguir luchando por la igualdad plena que garantiza la estadidad”, apuntó.

No hizo promesas contundentes para alcanzar la estadidad y tampoco mencionó a los seis cabilderos por la estadidad. Más bien, Pierluisi fue alentador respecto al futuro que, a su juicio, le espera a la isla.

“Este año, aunque todavía tenemos muchos retos por delante, podemos hablar del futuro, de un mayor control de la pandemia, del fin de la quiebra, de inversión en nuestra gente, de un gobierno con mayor eficiencia, de obras de infraestructura por toda la isla y de la promoción de nuestro desarrollo económico. Y podemos mirar al futuro con gran optimismo”, dijo.

“Hoy (ayer) ya estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de forma sostenible, invirtiendo en nuestras prioridades, asegurando las pensiones de nuestros retirados y renovando nuestro gobierno para servirle bien a nuestra gente”, abundó.

Aprovechó, igualmente, para anunciar algunas nuevas iniciativas como el programa de reciclaje de neumáticos a cargo de una empresa puertorriqueña, procurar que haya una instalación médica en cada municipio y lo que denominó como el programa de Apoyo Energético para subvencionar energía a empresas particularmente de mujeres y jóvenes emprendedoras.

Rechazo a LUMA

Pero el optimismo del gobernador no evitó que algunos legisladores colocaran pancartas en sus escritorios. La representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales colocó una pancarta que leía “Fuera LUMA”, mientras que el representante popular José “Cheíto” Madera tenía otra que decía “cancela el contrato de LUMA”. Esa pancarta, mostraba la imagen del presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby con el cuerpo de un pulpo.

Algunos de los legisladores aprovecharon el hemiciclo para mostrar repudio al contrato de LUMA Energy, empresa que atiende el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica desde junio del año pasado. ( Xavier J. Araujo )

Precisamente, el gobernador no excluyó de entre sus logros la alianza público privada (APP) con LUMA Energy a pesar de las críticas y controversias que ha generado.

“Con la APP de LUMA, hemos logrado mayor estabilidad en la distribución eléctrica. A pesar de un comienzo con tropiezos, ya los abonados sin servicio están muy por debajo de los números del pasado”, indicó.

“Con miras al futuro, seguiremos moviéndonos hacia las renovables para dejar de depender de combustibles fósiles que son costosos y lesivos a nuestro ambiente”, abundó.

Sin embargo, el primer ejecutivo no aludió al reclamo que aún tienen los policías por un retiro digno. Esta semana, los gremios policiales se quejaron que el gobierno subió de 55 a 58 años la edad requisito para que los uniformados gocen del retiro digno anunciado.

Pese a este cuadro, los legisladores del Partido Nuevo Progresista mostraron en sus bancas pancartas con la frase “yo apoyo a la Policía”. Algunos levantaron la pancarta cuando Pierluisi dijo que con la asignación de $260 millones “garantizamos las aportaciones adicionales a las cuentas de retiro de nuestros policías, cumpliendo con mi compromiso de darles un retiro digno”.

Igualmente, dijo que invirtió en nuevas academias para reclutar 400 nuevos cadetes de la Policía y 300 bomberos adicionales como parte del presupuesto para el año fiscal 2022-23.

El presupuesto sugerido para el próximo año fiscal formó parte del discurso del primer ejecutivo casi al final. Como anticipó el gobernador el presupuesto consolidado propuesto asciende a $28,785 millones. Consiste de $12,573 millones del Fondo General, $4,976 millones de fondos especiales y $11,236 millones en fondos federales.

“Es un presupuesto ambicioso, y a la vez responsable, que refleja las necesidades y las aspiraciones de nuestro pueblo. Confío en que esta Asamblea Legislativa, lo evaluará responsablemente para que juntos sigamos asegurando el progreso de nuestro querido Puerto Rico”, dijo el gobernador, quien también recordó en su Mensaje sobre la Situación del Estado, el segundo que ofrece, y que aprovechó para rechazar ”la guerra injustificada de Rusia” a Ucrania.

Al mencionar las partidas que destina para aumentos salariales de los empleados públicos, Pierluisi lució más cómodo y su tono era el mismo que utiliza en actividades políticas.

“Es importante resaltar que como parte de nuestros gastos para el próximo año, se incluye la partida del pago de la deuda ya reestructurada, así como el primer pago de $1,100 millones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones y los fondos para cumplir con las pensiones de nuestros retirados. Un aspecto importante del presupuesto es que ahora tenemos un aumento de 20% en la nómina pública, al tiempo que reducimos en 13% las contrataciones de servicios profesionales, que tanto nos cuestan. También garantizamos la asignación de $260 millones para las aportaciones adicionales a las cuentas de retiro de nuestros policías, cumpliendo con mi compromiso de darles un retiro digno”, agregó Pierluisi.

Destacó los $68 millones para el nuevo plan de retribución del gobierno con nuevas escalas salariales, $40 millones para el bono de Navidad de los servidores públicos, $620 millones a la Universidad de Puerto Rico y $88 millones para detener la eliminación del Fondo de Equiparación que nutre las arcas de los 78 municipios y debe desaparecer en el 2024, según lo establece el plan fiscal certificado.

De hecho, dijo que no cree en que los ayuntamientos paguen por la tarjeta de salud del Gobierno central por lo que en el presupuesto intenta eximirlos de esa aportación. Esa aportación así como la del Fondo de Equiparación no han sido avaladas por la Junta de Supervisión, que debe dar el visto bueno al presupuesto.

En las gradas del hemiciclo eran notables los alcaldes penepés, pero solo había seis del Partido Popular Democrático, quienes exigen leyes para lidiar con la eliminación del Fondo de Equiparación.

No al protagonismo

Pierluisi aseguró no creer en el protagonismo y, de inmediato, hizo un recuento de las medidas a las que ha estampado su firma convirtiéndolas en ley no sin antes compararlas con la cantidad de proyectos de administración que le ha aprobado la Legislatura.

“He firmado 137 medidas y he vetado 44, muchas de ellas con la intención de firmarlas si se atienden errores en su redacción. Ahora bien, he presentado 76 medidas de administración, y solo 3 se han atendido. Y muchos nombramientos han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece”, sentenció.

Pierluisi recorrió varios temas para sustentar que ha tenido logros en los dos años que lleva al mando de la isla. Habló de que la tasa de desempleo ha bajado de 9% a 6.8%, el turismo ha crecido por lo que el gobierno ha logrado un 16% de aumento en ingresos al fisco por la industria turística y un 35% en ingresos por estadías.

“Y no se equivoquen, no es porque hay menos población, pues la fuerza trabajadora se encuentra en 1,215,000 personas, algo que no veíamos desde el 2011, y tenemos 1,132,000 personas empleadas, un nivel de empleo que no teníamos desde el 2007″, sostuvo el gobernador.

También se mostró satisfecho por la distribución de los fondos federales que han llegado a la isla, particularmente los más de $150 millones que corresponden al Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), y el manejo dado a la pandemia del COVID-19. De hecho, reconoció en su mensaje el trabajo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a quien saludó a su llegada al hemiciclo. González estaba sentada al lado de la hermana del primer ejecutivo, Caridad Pierluisi, quien enfrentó cuestionamientos recientemente por el uso de escoltas.

Aunque no dio detalles, dijo que aprobará una reforma contributiva para incentivar la productividad. “La meta es que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción de bajos impuestos para todos”, sostuvo.

Pierluisi dijo que “hizo lo propio” para manejar la disposición de neumáticos activando la Guardia Nacional. Ahora, dijo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio “logró que una empresa puertorriqueña decidiera emprender en esta industria y ya para finales de este verano estará recibiendo cientos de miles de neumáticos para convertirlos en relleno para jardines, alfombras y pisos de goma como los que se usan en parques y gimnasios”.

Contó con la asistencia de las empresarias a cargo del proyecto, Virginia y Verónica González así como de Juan Rivera Cabrera, de 105 años y quien venció el COVID-19 con tratamiento monoclonal.

La ovación y los aplausos para Rivera Cabrera fue el momento de más vítores durante el mensaje. “Denos la receta don Juan, que siga cumpliendo muchos más”, le gritó el gobernador.

Pierluisi reconoció que aún resta por hacer para lograr equidad en los fondos federales del Medicaid.

“Por eso nombré el grupo multisectorial que nos está ayudando a seguir abogando ante el Congreso y la Casa Blanca por ese trato igual que nos merecemos en estos programas”, dijo mientras la comisionada residente en Washington escuchaba con rostro serio.

En el renglón de educación, Pierluisi habló de los arreglos en las escuelas con columna corta, el horario extendido en más de 700 aulas y la revisión del currículo escolar.

El gobernador concluyó su mensaje con el mismo positivismo con el que comenzó. “Gracias a la resiliencia y fuerza de nuestra gente, del emprendimiento y la innovación de nuestros comercios, la labor incansable del sector sin fines de lucro y de base de fe, y el compromiso de nuestro gobierno, el estado de situación de Puerto Rico es de mucha esperanza, de gran potencial de crecimiento y de progreso imparable”, sostuvo.