El gobernador Pedro Pierluisi se comprometió este jueves a ayudar económicamente a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a evitar el cierre de recintos, aun cuando el Plan de Ajuste de la Deuda que se discute ante la Legislatura no incluya los $650 millones anuales solicitado por los administradores de la institución para lograr subsistir.

Actualmente, el proyecto de la Cámara 1003 que se evalúa incluye una asignación de $500 millones para la Universidad por los próximos cinco años. La determinación llevó ayer, miércoles, a la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, a acudir personalmente al Senado y reunirse con su presidente, José Luis Dalmau, para reclamar más dinero. Sus esfuerzos no rindieron fruto, ya que la asignación se mantuvo a $500 millones por los próximos cinco años.

Pero, para Pierluisi “que (la medida, la cual espera convertir en ley próximamente,) diga $500 millones no quiere decir que eso es lo único que va a recibir”.

“Si meramente aplicamos el Plan Fiscal como está, la UPR recibiría menos. Entonces, yo no estoy pasando juicio en cuanto a si $500 millones es la cantidad indicada. Realmente, eso tendría que evaluarlo detenidamente. Pero, sí, la UPR puede contar que va a tener el apoyo de mi administración, que voy a estar velando que se amplíe, no se reduzca, la oferta académica, que voy a estar velando por que no se cierren recintos de la Universidad, incluyendo particularmente el de Utuado, en el que yo estuve recientemente. Así que cuenten conmigo en la UPR”, añadió el mandatario, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Además de comprometerse con la institución, Pierluisi reconoció “el temporal” que la universidad pública ha tenido que atravesar para poder subsistir en los pasados años.

“A futuro, yo no quiero ver más recortes. Lo he dicho en repetidas ocasiones y estoy hasta asignándole a la UPR fondos federal del Plan de Rescate Americano para asistirla. A futuro ese proyecto, por la información que me llega, aparentemente incluye una disposición para que mínimo se le asigne $500 millones al año a la UPR en los próximo cinco años”, manifestó.

El proyecto de la Cámara 1003, el cual le asignaría a la UPR $500 millones por los próximos cinco años, pero que en esencia busca reestructurar la deuda pública al realizarse una emisión de bonos de $7,400 millones, fue aprobado anoche en el Senado. Pero, al incluirse varias enmiendas, debe recibir nuevamente el aval de la Cámara de Representantes para pasar hacia La Fortaleza.

Pierluisi indicó que se presta a firmar la medida y convertirla en ley una vez llegue a su despacho.