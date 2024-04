Incomprensible. Así resulta para el gobernador Pedro Pierluisi las críticas e incomodidad que pudo causar en algunos sectores de la ciudadanía las expresiones que hiciera este fin de semana en un evento del Partido Nuevo Progresista (PNP) en donde dijo estar “entregado al Señor”.

El primer ejecutivo afirmó, además, que su sentir religioso o espiritual es genuino y no surge como atractivo para ganar votos de sectores conservadores de cara a las primarias por la gobernación que se llevarán a cabo el 2 de junio.

“No sé por qué genera controversia, porque es prácticamente de conocimiento público, que yo he sido creyente y católico toda mi vida. De igual manera, en repetidas ocasiones he dicho públicamente que en esta etapa de mi vida, por la responsabilidad que tengo como gobernador y mi edad, me siento más entregado a la voluntad del Señor que nunca antes en mi vida”, dijo el gobernador a la prensa.

“Y eso no debe sorprender a nadie. Todos los días yo le pido a Dios mi fortaleza espiritual, mental, emocional, física y sabiduría para descargar mi responsabilidad”, agregó.

La controversia surgió el domingo cuando el gobernador participó de la Convención de Servidores Progresistas, en San Juan, donde buscaba el respaldo para su reelección entre los empleados públicos afiliados al PNP.

El gobernador -quien aprovechó el momento para lanzar indirectas a su adversaria primarista, Jenniffer González- cerró su mensaje diciendo que está “entregado al Señor” y que continuará poniendo sus “habilidades” y “aptitudes” en favor del país.

“Todo lo que va a pasar en el futuro de mi vida y en su futuro está en manos de Dios y yo estoy bien claro en eso. Y yo acepto la voluntad del Señor”, dijo el gobernador según reportó El Nuevo Día.

Este lunes se le pidió una reacción al hecho de que sus expresiones de índole religioso pudieran catalogarse como una estrategia para ganar adeptos, ante la proximidad de las primarias.

“No, quizás están juzgando por sus propios actos. En mi caso, no. En mi caso, esto viene con mi trayectoria de vida. Yo estudié en un colegio católico. Eso se sabe. Fui monaguillo en la iglesia católica y eso también lo sabe muchísima gente. O sea, así que todo lo que yo dije es realmente cosas que ya yo he dicho en el pasado. Y sé, por cierto, que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, es un pueblo creyente. O sea, que si acaso eso es lo que debe darle es tranquilidad al pueblo,

de que quien está liderando el gobierno es creyente. Así que no veo por qué tiene que generar controversia. Si a alguien le incomodó, pues que explique por qué le incomodó. Pero yo no tengo que explicar más allá de lo que he dicho”, puntualizó el mandatario.