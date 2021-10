Ante un revelador informe que detalla que las fallas en las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) son problemas que iniciaron hasta hace siete años y requerirán una inversión de más de $143 millones para sus reparaciones, el gobernador Pedro Pierluisi, aseguró que ha dado instrucciones para que los fondos aparezcan y no se siga justificando la falta de mantenimiento en las centrales.

Durante las pasadas semanas, decenas de miles de puertorriqueños han sufrido la falta de servicio de electricidad en sus hogares a causa de frecuentes apagones que han ocurrido tras quebrantarse varias unidades generatrices de la AEE.

El caos provocó la reciente salida del Ralph Kreil en la presidencia de la Junta de Gobierno y de Efran Paredes de la dirección ejecutiva de la AEE. Ambos fueron sustituidos por Fernando Gil Enseñat y Josué Colón, respectivamente. Simultáneamente el malestar colectivo a causa de intermitencia en el servicio de luz tiene en agenda una protesta de pueblo para el 15 de octubre.

El gobernador dijo estar consciente de la fragilidad del sistema y reconoció que la génesis de muchos de los problemas recientes son por la falta de mantenimiento en las centrales generatrices.

De hecho, trasncendió que la AEE cuenta con un presupuesto de $300 millones para el sistema de generación y $108 millones para labores de mantenimiento, un monto por debajo de los que requiere la corporación para las reparaciones identificadas en el informe.

“Como dije cuando se dio el cambio en la dirección de la Autoridad, en esta época reciente lo que hemos visto son fallos en las plantas y mi impresión es que el director ejecutivo lo ha confirmado. Yo le he pedido al director (Colón) que revise todo el plan de mantenimiento de la Autoridad, determine si la cantidad asignada para mantenimiento es adecuada y también le he dicho que la falta de fondos no va a ser excusa, no va a ser justificación para que no se haga el mantenimiento requerido”, manifestó Pierluisi cuando se le solicitó una reacción al informe de la AEE que trascendió públicamente este lunes. El documento es el primer estado de situación y plan de acción de la corporación tras el nombramiento de Colón.

De acuerdo al informe, se necesitarán $100 millones para rehabilitar las unidades de la Central de San Juan. Mientras, Palo Seco necesitará $5 millones, Aguirre $18 millones y Costa Sur $20 millones.

Además, ocho de las 16 unidades a nivel Isla no están disponibles, algunas desde hace siete años, como es el caso de la Unidad 1 de Palo Seco, mientras hay otras dos en uso limitado.

“Vamos a buscar los recursos donde los tengamos que buscar para que se les dé el debido mantenimiento a las plantas. Ahí hay de todo tipo de plantas y hay reglamentación federal que regula el uso de las plantas por emisiones que se emiten... en ocasiones las plantas no pueden operar, precisamente, porque las regulaciones federales se lo impiden o porque la operación generaría una multa de parte de la EPA (Agencia de Protección Ambiental). Pero estos son aspectos bien técnicos que están en manos del nuevo director ejecutivo. Yo sé que él los domina y, como dije, la prioridad es el mantenimiento”, puntualizó Pierluisi.

Según el informe de la AEE el estado crítico de las centrales incluyen que ambas unidades de Costa Sur estén fuera de servicio, ya que hubo una avería por rotura de línea de vapor principal desde el 13 de septiembre. Aunque se pronostica que la unidad volverá a estar en uso el miércoles, 6 de octubre, la reparación mayor incluirá reemplazo de rotores de turbina, lo cual costará $15 millones y dilatará hasta octubre 2022.

Mientras, la unidad 6 de Costa Sur también tuvo una avería mayor en la turbina de baja presión,esto tras un problema en los rotores. Los rotores se enviaron a un taller en Estados Unidos por barco a finales de septiembre y se espera que, para el 18 de octubre, la empresa contratada entregue el informe de hallazgos. Se asume que reemplazar estas piezas averiadas costará $5 millones.

Las unidades CT 5, CT 6, STM 5 y STM 6 de la Central de San Juan requieren de “reparación mayor” y una inversión total de cerca de $70 millones. La Unidad 7 salió de servicio el 2 de octubre para corregir problemas de vacío e inspecciones en caldera y se espera que regrese el 7 de octubre, tras una inversión aproximada de $5 millones.

De otra parte, en la Central Aguirre, en Salinas, se necesitarán $10 millones para corregir roturas en la tubería en caldera, liqueos y otros problemas que han provocado que el sargazo de la bahía afecte los trabajos de la generatriz.

Asimismo, la unidad 3 de Palo Seco -aunque está en funciones desde el pasado sábado, 2 de octubre, luego de una salida forzada por rotura de caldera-, requiere la adquisición de paneles de tubo de la caldera y un economizador que tendrían un costo de $5 millones aproximados.Mientras, la Unidad 4 tuvo una salida forzada en octubre por “liqueo de aceite por cablería de control y alto diferencial de presión de los precalentadores de aire”. La reprogramación está pautada para enero 2022.

Pierluisi pide no comparar manifestación contra LUMA con lo ocurrido en el verano del 2019

En otro tema, el Primer Ejecutivo dijo que no era comparable cualquier manifestación que se esté organizando contra LUMA Energy con los eventos ocurridos en el verano del 2019 cuando tras unas protestas de pueblo el exgobernador Ricardo Rosselló tuvo que renunciar a su cargo. Actualmente, hay una marcha convocada contra la empresa privada para el 15 de octubre en el expreso Luis A. Ferré.

Su reacción surge luego que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito”Hernández, dijera en el fin de semana que tras la crisis energética que se vive en la isla el gobernador se expone a protestas masivas similares a las ocurridas hace poco más de dos años y que culminaron con la salida de exgobernante.

Además, Hernández enfatizó que el gobierno, particularmente Pierluisi, debe fiscalizar y exigir rendición de cuentas a LUMA Energy como operador de la red de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.

“Siempre he favorecido la transparencia. En cuanto a la transparencia en los reclamos de la Cámara a LUMA, por lo que he visto es que hay un caso pendiente en el Tribunal Supremo, porque LUMA levantó bandera para cierto requerimiento y el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Obviamente, Luma va a tener que acatar lo que diga el Supremo. Pero, ya cuando me hablan de marchas, lo que voy a decir es que donde existe la democracia, existe la protesta. En gran parte de los países del mundo hay democracia y hay protestas, incluyendo en Estados Unidos y aquí, en Puerto Rico, no es diferente”, expresó el gobernador.

De hecho, el mandatario insistió en que su principal exigencia a LUMA es que reduzca el tiempo de respuesta ante averías en la red de transmisión y distribución. “Hay que mejorar la respuesta en reparaciones menores en postes y líneas de áreas rurales y hay que procurar un mayor esfuerzo en el desganche”, acotó.

De otra parte, el Primer Ejecutivo dijo que “está fuera de lugar” comparar cualquier evento de protesta con lo que pasó en el verano de 2019.

“La comparación de cualquier protesta ahora en mi administración con lo que pasó en el verano de 2019 no tiene sentido alguno. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. En aquel entonces se dieron unas protestas en gran medida por unos actos y una conducta de parte del entonces gobernador y su equipo de asesores. En mi administración no hay espacio para eso, o sea, que esa comparación está fuera de lugar”, puntualizó el gobernador.