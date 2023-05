El gobernador Pedro Pierluisi reclamó este martes que el Partido Popular Democrático (PPD) presente una propuesta concreta sobre lo que interesa se incluya en la Reforma Electoral, pues aseguró que “el tiempo apremia”.

“Lo que no se sabe es dónde está parado el PPD. Tiene un nuevo presidente, pero hasta ahora no ha salido nada de ahí”, soltó el primer ejecutivo en una conferencia de prensa que realizó tras participar del Congreso de Vivienda de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, en el Centro de Convenciones de Miramar.

La afirmación la realizó pese a que ayer, lunes, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, reunió al Comité Ejecutivo de Revisión del Código Electoral, y se presentaron objeciones públicas a los cambios propuestos al voto adelantado y la manera en que se dejaría al partido que obtenga la mayoría de los votos íntegros o al gobernador seleccionar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Pero, el gobernador señaló que espera “una propuesta, porque no se sabe ni lo que quiere ese partido”.

“Queremos ya mejorar el Código en las áreas donde tenemos consenso, pero ahora mismo yo no puedo hablar de un consenso cuando no hay claridad de parte del PPD. Ahora están hablando que les preocupa el voto adelantado. Están hablando realmente del voto por correo, porque aquí no se vislumbra, ya se enmendó el reglamento, y no se vislumbra un voto adelantado más allá del que siempre hemos tenido, salvo el voto por correo, porque el voto por correo es un voto que llegó para quedarse. Eso es un voto que se está dando a nivel de toda la nación. Entonces, ahora están diciendo que les preocupa si la Comisión tiene la capacidad de manejar el voto por correo. Pues, nada, les suplimos los recursos para que tengan la capacidad necesaria. Todo eso se atiende”, añadió.

De paso, Pierluisi no estipuló si, como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), cumplirá con la recomendación del comisionado electoral alterno, Edwin Mundo, de sólo dar a la Legislatura, bajo el mando del PPD, hasta finales de la próxima semana para actuar sobre un proyecto de la Reforma Electoral o de lo contrario dejarían que el Código Electoral actual rija en las elecciones del 2024. Centró sus miras, en cambio, a criticar al partido opositor.

“Ya pensábamos que el partido tenía una propuesta, que era la que se había acordado, se había conversado a nivel de la Asamblea Legislativa. Ellos no se ponen ni de acuerdo. Han creado ahí un comité. Que acaba de ponerse de acuerdo para uno poderla considerar. Saben cuál es la posición del PNP. Lo que no se sabe dónde está parado el PPD”, insistió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representante y miembro del PPD, Rafael “Tatito” Hernández, aceptó que también ese cuerpo se mantiene detenido sobre el tema de la Reforma Electoral hasta que el PPD establezca su postura y que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, nombre a los miembros del comité de conferencias para evaluar enmiendas.

“Cualquier determinación institucional de partido nosotros vamos a respaldar. Así que nuestro voto está adjudicado… Nosotros lo que queremos es que se mejore (el Código Electoral). Pero, si el Partido decide que no va a hacer ningún tipo de mecanismo a dejar el Código como está, nosotros vamos a honrar la determinación institucional del PPD”, manifestó el representante, tras participar del Congreso.