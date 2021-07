El gobernador Pedro Pierluisi reiteró este jueves su apoyo al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, tras el reclamo de renuncia que le hiciera un grupo de defensores del ambiente que entiende que ha fallado en su misión de proteger los recursos naturales de Puerto Rico.

“El secretario cuenta con mi confianza”, dejó claro el mandatario, durante una visita al Caño Martín Peña, en Santurce.

Indicó que, a su juicio, un motivo de renuncia es cuando el funcionario no cumple con su deber. Pero, en el caso de Machargo, señaló que no le solicitará la renuncia porque haya un grupo de ciudadanos que no están de acuerdo con las determinaciones que este toma en el DRNA.

“El secretario del DRNA tiene una labor muy sensitiva y muy compleja y no es justo juzgarlo por una situación en particular. Son un sinnúmero de situaciones que está enfrentando constantemente y aquí hay que entender que tenemos también sectores encontrados y él tiene que encontrar el debido balance. El secretario ha sido muy cuidado de respetar los procesos que están pendientes, si son procesos investigativos, pues dejar que corran su curso y lleguen a feliz término y entonces, él tendrá la última palabra”, expuso Pierluisi.

Ayer, miércoles, un centenar de personas se manifestaron ante la sede del DRNA, en Río Piedras, para reclamar que Machargo supuestamente no ha cumplido con su deber de velar por el medio ambiente y protegerlo. Los reclamos de los manifestantes incluían denuncias contra las cenizas resultantes de la quema de carbón para producir energía, contra la acumulación de neumáticos usados, las construcciones en áreas de playa, así como llamados a proteger los bosques y recursos naturales, y a tomar acción ante los efectos del calentamiento global. Por ello, solicitaron la renuncia.

Pierluisi estipuló, a modo de reacción, que “estas posiciones en el gobierno no son fáciles y esto no es cuestión de que aquí viene alguien y tome una decisión que es de desagrado de un sector de la población y ya entonces procede una renuncia. Eso no puede ser, porque así no funcionan las instituciones. No pueden funcionar las instituciones así”.