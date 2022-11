El gobernador Pedro Pierluisi dio un espaldarazo hoy al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli y volvió a rechazar las denuncias de una fiscal y de una ex fiscal, quienes alegan dilación en la radicación de casos.

“No es justo estar generalizando así en cuanto a nuestro Departamento de Justicia, es un insulto, una falta de respeto a los cientos de fiscales que están ahí que son honestos, que son trabajadores, que están nombrados a término, algunos prácticamente le dedican toda su vida al Ministerio Público y me parece que no es responsable estar llegando a esas conclusiones porque se señale un caso aquí un caso allá”, dijo Pierluisi al contestar preguntas a periodistas luego de participar en la entrega de reconocimientos a 36 jóvenes destacados en diversos municipios, en el Teatro Tapia, en San Juan.

Pierluisi indicó que las denuncias de las fiscal Betzaida Quiñones y de la exfiscal, Janet Parra “son alegaciones y mientras sean alegaciones y no se han probado, no se debe llegar a conclusiones”.

Quiñones denunció hace unas semanas que la pasada ex jefa de los fiscales, Olga Castellón y la pasada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez paralizaron las gestiones que realizaba para esclarecer el asesinato del exponente del trap, Kevin Fret y de la muerte aún sin esclarecer, del abogado, Carlos Cotto Cartagena.

La ex fiscal Parra, quien dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas, tronó la pasada semana contra Emanuelli, por su gestión al frente del Departamento de Justicia, contra la ex jefa de fiscales Castellón y reclamó la dilación de 15 casos de asesinato que no se han radicado y que a su entender, están listos para someterse. Parra sostiene que le compartió esa información al gobernador en su carta de renuncia y al ver que el mandatario no la había leído, colgó un vídeo en las redes sociales sobre la situación.

“Si en un medio de comunicación se hace un reportaje serio y se levantan unas posibles irregularidades que se evalúe el asunto y se hay que investigarlo, pues se investiga. No porque sea un medio el que levanta la situación lo debemos echar a un lado. Soy de los que piensa que venga de donde venga el señalamiento es mejor investigarlo y evaluarlo y eso es lo que veo que el Departamento está haciendo. Cuando se levantan estos señalamientos se investigan”, sostuvo Pierluisi.

“Lo importante es que estas cosas se investiguen y que haya consecuencias. Si hay cualquier irregularidad que responda quien tenga que responder”, agregó.

Sostuvo que los fiscales manejan cientos o miles de casos regularmente. “Lo importante en estas cosas que cuando se hacen señalamientos se indague, se investigue y se tomen medidas correctivas si hay que tomarlas. Pero, yo no voy a caer en eso de estar aquí generalizando y diciendo porque han surgido unos reportajes y unos casos particulares, pues ya Justicia no está haciendo su misión. Eso no es correcto”, indicó molesto.

“En mi caso lo que voy a decir es que lo importantes es que tanto el Secretario como la jefa de fiscales, como los fiscales asignados a esos 15 casos que supuestamente estaban listos hace siete meses atrás, lo importante es que todos esos fiscales han dicho que se están tramitando debidamente, que se está investigando lo que faltaba por investigar y que no se van a someter hasta que tengan la prueba para probarlos más allá de duda razonable. Este asunto de la ex directora de la División de Crimen Organizado fue hace siete meses y no hay que estar todavía hablándolo, ¿para qué?”, cuesitonó.

_ ¿Usted pudo identificar cuál es el problema en Justicia?, le preguntó una reportera.

“No, es que ustedes están partiendo de la premisa de que hay un problema en ese departamento y realmente no lo hay. Todo lo que se tiene que investigar se investigará. Ahí hay cientos de fiscales serios y honestos, no se debe estar afectando la reputación de nuestro Ministerio Público. Están mal, eso no se hace, esa institución hay que respetarla y no se le debe juzgar ni por uno, ni por dos ni tres casos, se le debe juzgar por su nivel de efectividad en el año entero”, reclamó Pierluisi.

Otra reportera le preguntó si estaba satisfecho con el trabajo de Emanuelli y ripostó: “¿pero, quién ha hablado de eso, alguien está reclamando eso?.

“Yo no tengo reclamos (en contra) del Secretario. Al revés, el Secretario goza de gran respeto en la comunidad jurídica en Puerto Rico y es una persona seria, que antes de ser Secretario de Justicia ya era reconocido en la profesión y como Secretario de Justicia se ha desempeñado cabalmente. Por qué razón. De cuando acá”, expresó.

Dijo así mismo, que hay que evaluar “con mucho cuidado” un proyecto que se evalúa en la Legislatura para cambiar la estructura investigativa del gobierno.

“El FEI le ha servido bien a Puerto Rico. Es importante que tengamos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente atendiendo casos de corrupción al más alto nivel del gobierno. No queremos volver al pasado en el que sí, había duda, de que el Departamento de Justicia fuera imparcial en el manejo de esos casos. Es importante tener un ente independiente llevando esos casos de corrupción hasta sus últimas consecuencias. Si lo que quieren es eliminar el FEI no cuentan conmigo y si lo que quieren es reducir significativamente su jurisdicción, tampoco van a contar conmigo. Si lo que quieren es fortalecer al Departamento de Justicia, como una de las medidas que voy a tener pronto ante mi consideración, que es para mejorar la compensación de nuestros fiscales, eso es otro cantar. Ese tipo de medida, la voy a evaluar, tiene aspectos fiscales y tengo que estar seguro que puedo impartirle la firma, pero ese tipo de medida la veo con buenos ojos”, sostuvo Pierluisi.

Por otra parte, el Gobernador dio que no favorece que un usuario de marihuana sea castigado con cárcel y sostuvo que si le llegara una medida a esos fines, la evaluaría. “El enfoque mío es salubrista, pero tampoco es como que esto es igual que un boleto por exceso de velocidad cuando uno está manejando un vehículo de motor. Estas cosas se tienen que atender con mucho cuidado... Yo no favorezco la cárcel para ese tipo de delito, sí debe haber algún tipo de supervisión del tribunal, eso ocurre ahora mismo. Si llega algún tipo de proyecto que lo aprueben ambas cámaras, yo lo voy a evaluar con ese enfoque salubrista, pero tiene que ser razonable, balanceado, no puede ser básicamente, vamos a legalizar esto”, indicó.