El gobernador Pedro Pierluisi se abstuvo este miércoles de decir si firmaría el proyecto que busca limitar el derecho al aborto a partir de las 22 semanas, mientras el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, insiste en que tiene inquietudes con la pieza legislativa que fue aprobada con enmiendas en el Senado y estará bajo evaluación de la Cámara de Representantes.

“Yo no voy a adelantar criterio. En su momento le voy a pedir el asesoramiento a los jefes de las agencias; es decir, secretario de Justicia, secretario de Salud, entre otros. Y a base de ese asesoramiento, así como el de mi equipo en La Fortaleza, tomaré mi decisión”, expresó el Primer Ejecutivo al ser cuestionado por la prensa sobre su posición respecto al controversial proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, con enmiendas de última hora, la noche del martes.

“Ya no estamos hablando del mismo proyecto que se radicó en su origen. Ahora hay que ver qué sucede en Cámara. Así que yo voy a estar monitoreando el asunto”, puntualizó el mandatario.

Precisamente, los departamentos de Justicia y Salud -junto a otra decena de organizaciones que buscan proteger el derecho de la mujer- han mostrado rechazo a la pieza legislativa, que tampoco ha sido favorecida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y el Colegio de Médicos Cirujanos.

“Ciertamente, nosotros tenemos nuestras inquietudes. Todavía no he visto el proyecto aprobado. Soy sincero; yo me dejo llevar por lo que dicen los ginecólogos, específicamente del Hospital Universitario, con quien tuve reuniones y ellos tienen unas preocupaciones que yo las traje cuando tuve la vista”, señaló Mellado.

De acuerdo con los datos de Salud, la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo se producen de manera temprana: “92.7% de los abortos se realizan en el período de 13 semanas o menos de gestación; un menor número de abortos (6.2%) se realizan entre las 14 y 20 semanas de gestación y aún menos (menos del 1%) se realizan luego de las 21 semanas de gestación”.

Además, el secretario citó estadísticas del Hospital Universitario para señalar que “ningún feto nacido a las 22 semanas ha sobrevivido”. Además, dentro del rango de 2010 al 2021, de 32 admisiones de nacimientos prematuros, a las 23 semanas, solo sobrevivieron dos, pero se desconoce cuánto tiempo estuvieron vivos.

“Más del 94% de los abortos en Puerto Rico ocurren antes de las 14 semanas. Solamente, hay menos de 1% que ocurren a las 22 semanas. Pero ciertamente tendría que ver el proyecto a ver en qué casos específicamente se deja esa puerta abierta para ver si la ley contempla eso”, dijo el secretario de Salud.

Mellado rechazó opinar desde el criterio personal pues insistió en que hay unos derechos, como los expuestos a través del caso Roe vs. Wade, y “de verdad no entraría en esa parte de decidir qué es lo que quiere hacer una mujer y yo soy bien respetuoso de eso”.

Si el proyecto se queda como está , ¿usted les recomendará al gobernador que firme el proyecto?, se le inquirió.

“Es que tendríamos que ver caso por caso, porque hemos tenido casos en donde ocurren incestos, en donde tienen malformaciones bien grande. Entonces si la ley le cierra la puerta a la mujer en esos casos específicos, es complicado para nosotros poder dar un consejo de que lo firmen o no lo firmen. Ciertamente, te tengo que decir que yo hablé mucho con la senadora (Joanne) Rodríguez Veve (autora del proyecto), fue un trato sumamente cordial y le expliqué cuáles eran mis preocupaciones y las llevé luego de tener una reunión con los obstetras que, ‘by the way’ fueron allí (a la Legislatura)”, expuso Mellado.