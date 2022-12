Al terminar los primeros dos años de su mandato como gobernador, Pedro Pierluisi aceptó que dejó inconcluso la atención que amerita la infraestructura y la oferta académica de las escuelas públicas del país.

Destacó que, por esta razón, en el 2023 les dará prioridad a sus planes para mejorar en este renglón, sobre todo, al completar las reparaciones de las columnas cortas, construir unas 85 nuevas escuelas, así como aumentar el número de escuelas Montessori y vocacionales.

“Por alguna razón, las escuelas las tengo como en mi corazón”, enfatizó en la entrevista concedida a Primera Hora para recapitular sus aciertos y desaciertos en sus gestiones en este 2022, así como repasar sus metas futuras.

PUBLICIDAD

Según estableció, su administración se ha destacado por ser una estable y enfocada en hacer obras.

“Estamos reconstruyendo a Puerto Rico”, explicó, al señalar que no solo se trata de la infraestructura que quedó maltrecha tras el paso del huracán María o los terremotos, sino buscando establecer una economía boyante, con un mejor servicio eléctrico y bajo un status político definido.

El esfuerzo que ha realizado en los pasados dos años y que buscará reforzar en los otros dos que le quedan a su cuatrienio como gobernador, está enmarcado en las miras de detener la migración.

“Queremos que regresen algunos de los que se fueron y, que los que están aquí, se queden en Puerto Rico”, expuso, al destacar la filosofía en la que ha basado sus determinaciones.

En esos ajustes que tiene que hacer para cumplir esta meta fue que Pierluisi aceptó que se le debe dar más énfasis en mejorar las condiciones para proveer la educación pública.

“Hay muchas cosas todavía pendientes. Por ejemplo, ya hemos reparado las columnas cortas como en 400 escuelas y, en cuestión de meses, ya debemos andar por 500 o 600. Yo quiero culminar esto, porque este asunto de las columnas cortas de nuestras escuelas les creaba mucha ansiedad a los padres de nuestros niños y de nuestros estudiantes, por lo que sucedió en Guánica cuando colapsó una escuela durante los terremotos. De igual manera, yo quiero que esa reconstrucción de escuelas se agilice. Vamos a estar construyendo alrededor de 84 u 85 escuelas por todo Puerto Rico, mínimo una por municipio. Estamos trabajando con los alcaldes para identificar cuáles deben ser esas. Eso yo quiero que comience ahora, este próximo año, aparte de reparar las escuelas que tenemos que reparar. Cosas como sellado de techo, pintura, entre otras. En el área de las escuelas, quiero acelerar el paso. En el resto de las áreas, es lo mismo”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Pierluisi dijo estar confiado en que logrará aumentar el número de escuelas Montessori y vocacionales como método para mejorar en el grado educativo de los cerca de 180,000 alumnos del sistema público y proveerles opciones laborales en un futuro. Además, incluyó entre sus prioridades mejorar la prestación de servicios para los estudiantes bajo el programa de Educación Especial “como de verdad lo requieren”.

Sus aciertos y desaciertos

En su recapitulación de determinaciones en este 2022, Pierluisi destacó que ha sido “intenso, pero sin mayores percances”.

Aseguró que han logrado un “crecimiento robusto de la economía” y un turismo “boyante”, mientras enfatizó en que ha creó el ambiente para que Puerto Rico sea visto como un lugar de inversión de capital. Se achacó, además, el que se incrementara el número de personas empleadas bajo una mejor escala salarial.

Comentó que mantienen una batalla constante para obtener fondos federales y que estos los han utilizado de manera estratégica para ayudar a ese repunte económico del que dijo sentirse orgulloso.

Expuso como otro logro el que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) colaborará en la estabilidad energética, al reparar unidades críticas y “aumentar la generación en Puerto Rico por 700 megavatios, pagando por el combustible que se va a utilizar en esos generadores”.

Aunque relacionados a estos temas, los aciertos y desaciertos que alegó obtuvo en este 2022 son muchos más amplios y genéricos.

En primera instancia, expuso que ha sido un acierto “tener un buen equipo de trabajo, que aquí ha habido bien pocos cambios, porque todos están cumpliendo su misión. Yo propició eso. Trato de que los jefes de agencia sean líderes y que proyecten lo que hacen y mi supervisión todo el tiempo lo que está es abonando al trabajo en equipo. Tenemos una administración muy estable, una administración que se le respeta en Washington, nos respetan”.

PUBLICIDAD

“Otro acierto es que es que eliminamos burocracia. Convencimos al gobierno federal de eliminar las trabas burocráticas que teníamos para el uso de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. Y ahora, esa reconstrucción está mucho más ágil”, agregó.

Como tercer acierto, dijo que “no puedo dejar afuera” la aprobación bajo consenso en la Cámara de Representantes federal del proyecto que promueve una consulta de status. Este tema, admitió, es de los que continuarán trabajando para el próximo año.

En el tema desaciertos, el primer ejecutivo dijo que se le hacía difícil enumerar alguno. Mencionó que le fue “desafortunado” el tener que retirar el nombramiento de Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal Supremo, ante la amenaza de que se colgaría en el Senado. Además, aceptó que le incomoda que no se logren las obras que propone de manera acelerada, “al ritmo que yo quiero”.

Pese a que no lo mencionó como un desacierto, en una instancia de la entrevista Pierluisi aceptó frustración por los múltiples problemas de apagones que se registraron durante el año. Entonces, identificó al gobierno federal, específicamente a FEMA, como el que logrará resolver este problema con su propuesta de establecer tres barcazas para proveer energía eléctrica de manera temporal.

Pero, en general, alegó que “yo pienso que hemos estado haciendo el trabajo. Yo estoy evitando controversias innecesarias”.

Augurio de Año Nuevo

“Para el año 2023 pueden esperar que la economía va a seguir creciendo”, enfatizó Pierluisi, al conversar sobre lo que le depara al pueblo de cada al Año Nuevo.

PUBLICIDAD

“Vamos a seguir creando buenos empleos, que vamos a tener aumentos en la paga, tanto en los para los servidores públicos como para los que trabajan en el sector privado. Pueden esperar que van a ver obras por todo Puerto Rico. Van a seguir las quejas de los tapones por las obras de carreteras por toda la Isla. O sea, va a haber obra por doquier”, añadió.

Dijo estar satisfecho con que habría fondos federales suficientes para mantener la tarjeta de salud, conocida como Vital. El plan del Congreso, que todavía no ha sido aprobado, es otorgar $19,000 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico en los próximos cinco años. Indicó que bajo este escenario “vamos a poderle pagar bien a todos los proveedores médicos y así atajar esa fuga de médicos”.

Pierluisi enfatizó que continuará luchando para resolver el status político.

“Vamos a seguir con el horario extendido, vamos a seguir reparando escuelas y vamos a construir nuevas escuelas”, prosiguió en su listado de planes.

“Eso es lo que pueden esperar. Pueden esperar un gobierno estable y que va a responderle al pueblo como el pueblo lo merece”, puntualizó.

Ámbito político

En estos dos años en la gobernación, Pierluisi ha tenido como guía a los exgobernadores Luis Muñoz Marín, del Partido Popular Democrático, y Luis A. Ferré, del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ahora dirige. De hecho, informó que tiene sus bustos y sus fotografías en su oficina principal. Los distinguió por ser “verdaderos hombres de estado”.

“Pienso que fueron padres fundadores, cada uno en su partido, y que le aportaron mucho a Puerto Rico. En el caso de don Luis Ferré solo estuvo cuatro años en la gobernación, pero fue un gran hombre. O sea, fue un gran industrialista, un gran líder cívico, líder político, hombre de las artes, en realidad, un renacentista. Por otro lado, Muñoz Marín le dedicó 16 años a la gobernación y este trabajo, todos los que lo hemos tenido, sabemos que es muy intenso. Es duro esto. Eso es impresionante”, opinó, al destacar que de ambos admira “su liderato, su ejemplo”.

PUBLICIDAD

Enfatizó que, ahora, bajo su mandato, busca promover un gobierno de respeto y equidad. De hecho, piensa que por esta aportación será recordado cuando abandone La Fortaleza.

“Si hay algo que pienso que me distingue es el trato respetuoso que le doy a todos los que comparten conmigo, incluyendo líderes de otros partidos. Yo trato de propiciar un ambiente de respeto, de equidad, en todo Puerto Rico. También, si algo que me caracteriza es que soy balanceado, evito controversia, y trato de buscar una solución justa. Eso no significa que voy a complacer a todos. Pero, ese balance yo creo que es importante hoy día en Puerto Rico, que hay tanta polarización, tanto ataque, tanta violencia. Así que, esas cosas yo creo que es lo que va a quedar, en cuanto a cómo soy yo, y cuando me miren en el futuro, como fui yo como gobernador, aparte de la obra que yo sé que va a marcar mi estadía en la gobernación”, indicó.

El funcionario señaló que, por estas aportaciones, “dudo” que algún otro miembro del PNP lo rete en primarias en su meta de repetir al cargo en las elecciones del 2024. Aun así, no le teme a que enfrente este panorama. Ya Pierluisi está preparado para luchar en las urnas el cargo, con recaudos que están por alcanzar los $2 millones, muy por encima que cualquier otro líder político.

Bajo la dirección del PNP, a Pierluisi le sorprendió dos sonados casos de finales de 2021 y cuya controversia se extendió hacia el 2022. Esto fue el arresto por parte de las autoridades federales a los ahora exalcaldes de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, así como el de Guaynabo, Ángel Pérez.

Sobre Delgado comentó que “me duele ver un hombre tan joven tronchar su futuro”.

“Yo lo que quisiera es que no se repitan. Entonces, lo que sí puedo decir es que lo que se ve en Puerto Rico cada vez más es que no hay impunidad. Aquí no importa quien tú seas, ni a quien conozca, ni de dónde vengas. si la haces, la pagas”, sentenció.