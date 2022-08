El gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que no tenía conocimiento alguno de la investigación que llevaban los federales contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced que culminó en la radicación ayer de cargos en su contra por varios delitos de corrupción.

Asimismo, en entrevista con varios medios, afirmó que todos deberíamos estar “consternados”, porque por segunda ocasión las autoridades federales acusen a un gobernante en Puerto Rico y sostuvo, además, que las reglas están bien claras y “no puedes recibir un donativo político a cambio de una gestión oficial”.

“La regla básica, que es increíble que todavía algunos no la reconocen, es que nadie que esté en el gobierno puede aceptar cualquier beneficio personal u objeto de valor, menos aún en efectivo, a cambio de una gestión oficial”, comentó el gobernador en referencia al caso contra Vázquez Garced que, según la acusación, se alega habría recibido dinero para su campaña a cambio de favores para un banco.

PUBLICIDAD

“¿Cuántas veces lo vamos a decir? ¿Cuántas veces lo vamos a ver? Que sean alcaldes, que sea el funcionario que sea, que reciba algo de beneficio personal a cambio de una gestión, ese quid pro quo es el que la ley prohíbe”, insistió.

“Y si algo estamos viendo, es que no hay impunidad. No importa quién sea, no importan a quién conozca, no importa de dónde venga, tampoco importa si son los federales o los estatales, el que la hace, la paga”, agregó.

Sobre el caso de Vázquez Garced en particular, haciendo la salvedad de que “digo esto con respeto, porque ese caso apenas comienza”, indicó que “yo no solo vi la conferencia de prensa, yo me leí el pliego acusatorio de principio a fin. Y ahí hay muchísima información específica. Hablo de reuniones, mensajes de texto. Está todo ahí reseñado. Y usualmente fiscalía federal no pone toda la evidencia que tiene a su favor en estos pliegos”.

“O sea que, otra vez, con el mayor respeto voy a decir, la exgobernadora va a poder defenderse en su momento. Pero esto es consternante, por no decir indignante, el que tengamos otra vez un gobernante imputado de delitos federales aquí en Puerto Rico”, reiteró.

Pierluisi se refirió a la mención de Joseph Fuentes en la acusación, quien estaba colaborando con las autoridades federales a la vez que se presentaba como parte de su equipo de campaña, y aseguró que no estaba al tanto de nada de eso.

“En lo más mínimo. Como lo dijo el fiscal federal en repetidas ocasiones, yo no tengo absolutamente nada que ver en esto. No tuve conocimiento de esa investigación encubierta”, afirmó. “Tampoco conocía que el señor Fuentes estaba cooperando con las autoridades en el caso contra el señor (Julio) Herrera ( Velutini, coacusado). Ese detalle yo no lo tuve en su momento. Y realmente sé lo que ustedes conocen ahora que he visto el pliego acusatorio”.

PUBLICIDAD

Aseveró que nunca tuvo una reunión con Fuentes para hablar sobre Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, un banco que dirigía Herrera y para el que estaba procurando favores, según el pliego acusatorio.

“Jamás fue tema de conversación conmigo ese asunto de Bancrédito”, indicó Pierluisi. “Ese asunto jamás vino a mi atención”.

Acotó que sí tenía conocimiento de que había un proceso en curso contra Bancrédito, pero por las reuniones periódicas que sostiene con Natalia Zequeira, la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), como parte de sus funciones como gobernador.

“Es más, les digo más. El pliego acusatorio así lo indica. En ese pliego acusatorio hasta se dice que se dijo que había habido comunicación conmigo o una reunión conmigo y el pliego dice que eso no ocurrió”, afirmó. “Y el pliego acusatorio dice, en cuanto al señor Fuentes Fernández, que todo lo que hizo lo hizo a dirección de las autoridades federales. Y en mi caso, otra vez, no tuve absolutamente nada que ver con esto, ni cuando se dio esa investigación tenía los detalles de esa investigación. Yo jamás tuve contacto, no solo con Fuentes Fernández sobre este asunto, sino también con las autoridades federales. Jamás”.

Mientras, en un tema relacionado, el gobernador sostuvo que, aunque a muchas personas, incluyéndolo a él, pueda molestarles que la exgobernadora siga gozando de una escolta pagada con fondos públicos a pesar de estar acusada, eso es un asunto legal sobre el que no puede tomar acción.

“Puedo entender el sentimiento y la decepción de que eso ocurra. Pero realmente es un asunto legal. El secretario de Seguridad Pública (Alexis Torres) lo ha explicado. Hay una ley, hay un caso del (Tribunal) Supremo (de Puerto Rico). Hay una ley y una orden general, y es a base de esos aspectos legales que se ha mantenido el servicio de seguridad y protección”, explicó. “Pero como dijo el secretario, si resulta una convicción de este asunto, pues es obvio que ese servicio no se seguiría dando”.