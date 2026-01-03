El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a través de su secretario de prensa, Calixto Negrón, condenó este sábado lo que llamó una “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela, que culminó con el arresto de su presidente, Nicolás Maduro.

Alegaron que la determinación del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Venezuela representa una “flagrante violación del derecho internacional”.

18 Fotos El presidente Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país.

“Ante la agresión militar estadounidense contra Venezuela, el PIP expresa nuestro más enérgico repudio por violentar el derecho al respeto de la soberanía de los pueblos. Reiteramos que el derecho al respeto a la paz, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos son pilares irrenunciables del orden global”, se indicó en un comunicado de prensa enviado por Negrón.

Se añade que “es urgente retomar la paz y el orden internacional dirigido por el diálogo diplomático. Tal como ha expresado el Papa León XIV sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela se debe ‘buscar el diálogo de modo justo’”.

Según el PIP, “callar ante una agresión militar unilateral no solo traiciona los valores democráticos que defendemos, sino que pone en riesgo la estabilidad regional y, en particular, la seguridad del pueblo puertorriqueño frente a un conflicto que podría expandirse por el Caribe y generar repercusiones humanitarias, migratorias y criminales de gran escala”.

“Hoy más que nunca, el PIP -como portavoz de la indudable voluntad mayoritaria del pueblo puertorriqueño- reafirma su compromiso con la paz, la diplomacia y la defensa de la vida en nuestro hemisferio y el mundo entero”, concluye la comunicación.

La reacción surge luego de que en la madrugada de este sábado Estados Unidos realizara un ataque a Venezuela, en la que culminó con el arresto de Maduro y su esposa Cilia Flores.