Varios líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) defendieron hoy, martes, la aspiración del coronel Roberto Rivera de convertirse en legislador municipal de Arecibo.

Rivera ha sido fuertemente criticado por anunciar que estará junto al ahora representante José “Memo” González en la papeleta de 2024 para la alcaldía de Arecibo.

En medio del revuelo que causó el anuncio, el Partido Popular Democrático (PPD) cuestionó si podría continuar en su puesto como coronel de la Policía de Puerto Rico o si sus aspiraciones provocarían problemas de agenda en su trabajo.

“El Coronel Rivera Miranda tiene todo el derecho de aspirar a un escaño en la legislatura municipal de Arecibo. Recordemos que ese cuerpo legislativo es uno que no es a tiempo completo, que son los ciudadanos quienes donan de su tiempo por mejorar la calidad de vida de los residentes de los municipios. No hay, repito, no hay ninguna prohibición para que este destacado Coronel de la Policía pueda aspirar a un puesto en la Legislatura de Arecibo”, ripostó por su parte el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo.

“Este es un policía de vocación, con un extenso y destacado récord de servir al Pueblo de Puerto Rico. Es un honor para mi que el coronel Rivera Miranda diera el paso de ayudar a nuestro municipio de Arecibo. Su experiencia y capacidad son únicas. El que algunos miembros del partido popular, porque sabemos que no son todos, pretenden penalizar a una persona por solamente querer ayudar a su pueblo es un acto bajo, aun para ellos”, destacó por su parte González.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP), por su parte, sombrilla que cobija el Negociado de la Policía de Puerto Rico, adelantó que consultará la situación de Rivera con el Departamento de Justicia.