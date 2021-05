El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció que el actual presidente del cuerpo, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, prohibió la entrada al hemiciclo cameral de los asesores del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

“Hoy vemos como el revanchismo del Presidente de la Cámara en contra del Gobernador no tiene fin. Prohibirle la entrada al hemiciclo del asesor legislativo del Gobernador, quien trabajó hasta el pasado mes de diciembre en este Augusto Cuerpo, es un acto de revanchismo político de una delegación del Partido Popular Democrático que no tiene otra función que no sea la de entorpecer la gestión pública”, señaló por escrito Aponte Hernández.

En la tarde de hoy, el actual presidente cameral ordenó a la Oficina del Sargento de Armas negarle el acceso al licenciado Carlos Rivera Justiniano, quien desde enero se desempeña como asesor legislativo de Pierluisi Urrutia.

“Hacer esto es un gesto nefasto para la función legislativa. Esto es otro atropello adicional de la peor mayoría parlamentaria en la historia de Puerto Rico”, agregó el líder estadista.