El secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, invitó este jueves a los electores a transmitir sus posturas a favor o en contra del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su interés de convertirse en delegado congresional en las urnas.

Enfatizó que la democracia cuenta solo cuando se emite un voto y no quedándose en su casa sin actuar.

“Si usted no sale a votar, porque entiende que no es meritorio, alguien va a votar por usted. Después, no se queje”, manifestó el también senador de Bayamón en una conferencia de prensa realizada en la sede de la colectividad.

Una respuesta similar también resonó de parte del exsecretario de la Palma y representante, José Aponte. Se refería a que el pueblo solo puede juzgar ejerciendo su voto.

“¿Que pueda ser o no (Rosselló Nevares) una distracción? El pueblo tiene que juzgar si mantiene una distracción o no la mantiene”, sentenció.

También dijo que “el domingo estaremos escogiendo esos delegados. La democracia crece con la participación ciudadana. Si usted está en la democracia y no participa, tiene que asumir el resultado de la votación de aquellos que participan, no de los que se quedaron en la casa”.

Las expresiones de Ríos y Aponte surgen a horas de que el exgobernador se hiciera disponible para participar en el evento electoral de este próximo domingo, 16 de mayo, como candidato a delegado a la Cámara de Representantes federal mediante nominación directa.

En su declaración, el actual secretario de la Palma señaló que, a modo personal, votará y apoyará a las personas que oficialmente se sometieron al proceso eleccionario. Estos son Zoraida Buxó, Víctor Pérez, Roberto López y Melinda Romero por el Senado federal, así como Roberto Lefranc, Elizabeth Torres, Adriel Vélez, María “Mayita” Meléndez, Jorge Rodríguez y Ricardo Marrero por la Cámara federal.

Ríos reiteró que estos candidatos tuvieron que cumplir con muchos requisitos, como lo fue someterse a pruebas de dopaje, entregar informes financieros y las planillas de contribución sobre ingreso de los últimos 10 años, así como recoger endosos.

No obstante, reconoció que la figura de Rosselló Nevares tiene mucho arraigo en las huestes estadistas.

“Él se está haciendo disponible para que el pueblo, más allá del PNP, el pueblo pueda pasar juicio de quién vamos a enviar allá. Si el doctor Ricardo Rosselló tiene los votos, no tenemos ningún problema. Nadie puede cuestionar que Ricardo Rosselló es estadista”, argumentó el senador.

Agregó que la participación de Rosselló Nevares en esta elección no es sinónimo de que exista una división dentro de la Palma.

“El doctor Ricardo Rosselló se ha hecho disponible. La gente evaluará si quiere que vaya a Washington o no. El PNP no pasa juicio por una persona que es por nominación directa”, precisó Ríos.

Entre otras cosas, el secretario del PNP recordó que la elección de este domingo no es solo para miembros del PNP, sino para todo aquel que defienda la igualdad y la estadidad para Puerto Rico.

“Vamos a enviar una delegación que no son cabildero. No son personas a sueldo que venden su ideal, pensando en su cliente primero. Van con el mandato del pueblo de Puerto Rico directo, y eso tiene mucha fuerza en el Congreso”, sostuvo.

Mientras, Aponte indicó que, aun cuando la persona no cobre por ser delegado congresional, como ha anunciado Rosselló Nevares que hará, será un empleado del pueblo de Puerto Rico y tendrá que cumplir la misión que tendrá el cargo. Principalmente, deberá ir a la capital federal a reclamar la estadidad.

Por otro lado, el secretario del PNP también respondió a preguntas sobre la posibilidad de que Rosselló Nevares tenga alguna aspiración futura bajo el logo de la Palma. Aunque señaló que no responde sobre especulaciones, dijo que este deberá reñirse a las reglas y regulaciones del partido y del proceso electoral. Enfatizó en el momento que dijo “incluyendo afiliaciones” al PNP.

Cuando Rosselló Nevares renunció en verano del 2019 a la gobernación, en medio de multitudinarias manifestaciones en su contra, no se desafilió del PNP. Quien lo hizo fue su padre, Pedro Rosselló.