El Comité de Evaluación de Candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) se activó para reconsiderar las certificaciones a tres candidatos a legisladores que han sido señalados públicamente por el Partido Popular Democrático (PPD) por haber tenido controversias o enfrentamientos con la justicia, anunció este jueves el gobernador Pedro Pierluisi.

Aunque no divulgó los nombres, los candidatos señalados son el aspirante al Senado por Humacao, Edwin Pagán Bonilla; el aspirante al Senado por Carolina y excomisionado electoral de la Palma, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, así como el exrepresentante Samuel Pagán Cuadrado, quien busca regresar a la Legislatura por el distrito representativo 35 (Las Piedras, Humacao y Naguabo).

“Ese comité los avaluó, certificó esas candidaturas, pero le pedimos que reevalúe. Vamos a ver qué sucede en esa reevaluación. Pudiera ser que, entonces, se recurra al tribunal para descalificar ante el tribunal a ese precandidato. Yo no estoy tomando esa decisión ahora, porque nosotros como operamos en el partido es que tenemos un Comité de Evaluación de Candidatos. Y como esto funciona, es que el Comité toma sus decisiones. Y si ya sea el precandidato o un querellante no está conforme con la decisión del Comité, entonces, tiene derecho a solicitar reconsideración ante el Directorio. Yo cuando intervengo en estos asuntos es cuando llegan a la consideración del Directorio. Mientras no llegan a la consideración del Directorio, yo no intervengo. Aquí es, como digo, porque surgió una información de manera pública. El secretario general, (Hiram Torres Montalvo), le pidió al Comité que reevalúe esos tres precandidatos. Y ya veremos qué decisión toma”, explicó el mandatario durante un aparte con la prensa en Carolina.

De inmediato, no calificó si hubo un fallo del Comité al evaluar estas candidaturas. Dijo que “fueron cientos de candidatos, estamos hablando de cientos, pero cientos largos de candidatos que han pasado por este crisol (de la evalución). O sea, que me digan que hay tres que hay que reevaluar, esa cantidad no es significativa. Así que eso es lo que puedo indicar en este momento dado”.

Pagán Bonilla, por ejemplo, fue descualificado para participar de las elecciones del 2016 por pedido de Pierluisi. Sin embargo, fue certificado para aspirar en este próximo ciclo electoral por el PNP.

En aquel entonces se publicó en los medios de comunicación que Pagán Bonilla para el 19 de febrero de 2001, en un baño de una tienda de Plaza las Américas, en San Juan, este expuso “sus partes íntimas” y se masturbó frente a un menor de 16 años. La acusación se redujo al cargo menos grave de tentativa de exposición de deshonesta, por el que fue sentenciado a pagar $300.

Sánchez Álvarez, entretanto, tiene activa una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) desde finales de enero pasado por unas irregularidades imputadas cuando fungió como subsecretario del Departamento de Educación.

La querella ética, que se dio a conocer después de que se le certificó la candidatura, establece que el excomisionado del PNP citó a cuatro miembros del jurado a una reunión, en la que supuestamente les pidió que “prestaran atención a dos de los catorce maestros(as) candidatos(as) participantes. Los 4 miembros del jurado entendieron que se les estaba indicando a quién debían seleccionar”. Se informó que el finalista iba a recibir $2,000, mientras el ganador $5,000.

Como consecuencia de la alega irregularidad, la OEG pide en su querella la imposición de sanciones contra el excomisionado del PNP, incluyendo una “sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido, si alguno”.

Sánchez Álvarez todavía está dentro del tiempo otorgado para responder a la querella.

Por otro lado, Pagán Cuadrado renunció a la Cámara de Representantes el 29 de mayo de 2018 en medio de una controversia por supuestos empleados fantasmas y una querella de hostigamiento sexual en su oficina. Fue el entonces presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, quien le solicitó la renuncia.

Méndez expresó en aquel entonces que el contrato por $180,000 que le otorgó Pagán a la empresa International Legislative and Government Consulting Group “levanta muchas dudas” y ordenó una auditoría interna sobre el proceso de contratación, prestación de servicios y facturación. Se alegó que Pagán contrató por $180,000 a International Legislative and Government Consulting Group en julio de 2017 para que llevara a cabo funciones que se supone les correspondan a los empleados regulares de la oficina.

Lío por endoso

En otros temas, Pierluisi dejó en manos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la investigación que involucra a un candidato del PNP a comisionado residente, Elmer Román, por presuntamente someter un endoso catalogado como “fraudulento” a nombre de la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López Colón.

“Entiendo que la medida inmediata que tomó la Comisión fue inhabilitar al que procesó el endoso y, ahora, esa investigación sigue su curso. Ya veremos el resultado de la misma”, expuso.

En otra instancia, comentó que “no puedo dar fe” de que haya alguna irregularidad en el caso de Román.

“Hay veces que son defectos en el proceso. Eso es una cosa. Otra cosa es ya una falsificación. Un endoso fraudulento. Cuando hay eso, eso se debe investigar, porque el que lo tramitó, pues, actuó claramente, indebidamente”, dijo.

Pierluisi prefirió hacer constar que su candidato a comisionado residente, William Villafañe, completó el proceso de endosos sin señalamiento alguno.

“Villafañe completó sus endosos en tiempos récord. Yo creo que le tomó como dos semanas o algo así, dos, tres semanas, tener todos los 8,000 endosos requeridos, y excedió esa cantidad. Ahí no se ha detectado irregularidad alguna. De eso, sí puedo comentar. Pero, yo no voy a estar comentando sobre otras candidaturas”, manifestó el gobernador.