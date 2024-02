La controversia sobre los famosos endosos a los candidatos a puestos políticos pica y se extiende.

El protagonista del nuevo capítulo en esa saga lo es nada más y nada menos que el aspirante al puesto de Comisionado Residente en Washington por el bando de Jenniffer González, Elmer Román, cuyo equipo de campaña, según la licenciada Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, falsificó su firma en un endoso electrónico.

La también abogada hizo la denuncia el miércoles frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a donde acudió acompañada del secretario general de la Pava, Gerardo Antonio ‘Toñito’ Cruz, y el licenciado Guillermo San Antonio Acha, quien también fue secretario del Partido Popular Democrático (PPD). López Colón, quien presentó evidencia del endoso emitido a favor de Román, reveló que se enteró del hecho el lunes, cuando a través de un mensaje de texto recibió una notificación del endoso, con un enlace para descargar el mismo.

PUBLICIDAD

El endoso falso que la campaña de Elmer Román ha presentado, de Nelsa López, la viuda de mi abuelo Rafael Hernández Colón, es una falta de respeto a ella, a mi familia y a la democracia que no debe quedar impune. pic.twitter.com/SFZJY2wbq5 — Pablo José (@PabloJoseHR) February 7, 2024

“Yo recibí una notificación de que yo estaba endosando a un candidato del PNP a comisionado residente, y cuando recibí la notificación, busqué la forma de yo poder corregir que yo no estaba endosando a Elmer (Román), porque Pablo José Hernández (Rivera) es mi nieto y está corriendo por el Partido Popular (como candidato a comisionado residente). No hay manera de uno corregir ni responder a ese tipo de comunicación de parte de la Comisión Estatal de Elecciones, y por tanto, me he visto en la obligación de yo venir y expresar ante el gobierno de Puerto Rico y a los legisladores y todos los concernidos, de que tiene que haber un sistema, que cuando uno reciba una notificación como esta, que es un endoso a un candidato, que uno pueda decir, que esto es erróneo y uno pueda corregir ese tipo de cosas”, dijo la licenciada.

López se expresó indignada con la situación y la catalogó como absurda. “Yo estaba indignada de que un candidato PNP al puesto político al cual está corriendo mi nieto

se haya atrevido a hacer un movimiento como este. Me imagino que este no sabía que Pablo José es mi nieto”, sostuvo, a la vez que reveló que estuvo presente durante la radicación de la candidatura de Hernández y que ha participado en varios eventos de su campaña.

“Que el pueblo sepa que yo sí voy a realizar una querella en la Comisión Estatal de Elecciones sobre este endoso que es el fraudulento que yo no autoricé, y que hay una persona que está diciendo que yo estuve ante él y que me conoce personalmente. Una persona que yo no sé ni siquiera quién es”, añadió.

PUBLICIDAD

López Colón indicó que decidió acudir a la CEE y querellarse, porque es posible que lo mismo le haya ocurrido a otros ciudadanos, y estos no se atrevan a hacer las denuncias de rigor. “Yo soy abogada y por tanto, a mi estos procesos no me intimidan. Pero el elector común y corriente no va a tener ni el estado anímico, ni la capacidad tal vez de ir a hacer una querella juramentada ante un notario y pasar por algún proceso administrativo aquí en la Comisión”, sentenció.

Por su parte, Hernández Rivera reaccionó en sus redes sociales a la denuncia de la viuda de su abuelo. “El endoso falso que la campaña de Elmer Román ha presentado, de Nelsa López, la viuda de mi abuelo Rafael Hernández Colón, es una falta de respeto a ella, a mi familia y a la democracia que no debe quedar impune”, dijo Hernández Rivera en su cuenta en la red social X.

En un comunicado de prensa, se identificó al funcionario de la campaña de Román que se alega recogió el endoso, como un empleado del Departamento de Corrección y donante activo de la campaña de la aspirante a la candidatura a la gobernación y actual comisionada residente, Jenniffer González Colón.

Primera Hora intentó obtener una reacción del equipo de campaña de Elmer Román sobre las denuncias de López Colón, pero un portavoz de su campaña indicó que se hallaban recopilando información sobre la situación, para indagar el asunto, antes de emitir algún comentario sobre el mismo.

PUBLICIDAD

Solicita investigación

La comisionada electoral del PNP, Vanesa Santo Domingo, por su parte, indicó que le solicitó al secretario de la CEE, Rolando Cuevas, que inicie una investigación sobre el endoso presentado por López Colón.

Indicó, además, que solicitó que se le revoque la autorización al funcionario autorizado que colectó el endoso, mientras se concluye la pesquisa.

“Todos los funcionarios autorizados deben actuar conforme a los reglamentos y en ley. Por ello, ofrecimos un sinnúmero de adiestramientos a nuestros funcionarios para proveerles el conocimiento y las herramientas para llevar a cabo los procesos de colección de endosos correctamente. En ese sentido, nuestra petición inmediata al Secretario de la CEE es que se investigue y se tomen las acciones que correspondan”, concluyó Santo Domingo.