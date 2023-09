¿Está preparada la Policía para el cambio al marbete electrónico?

El director de la División de Tránsito del Negociado de la Policía, Elvin Zeno, aceptó a Primera Hora, que los agentes del Negociado del Tránsito todavía están en el proceso de adiestramiento para utilizar el dispositivo que le permitirá leer el sello electrónico o el del AutoExpreso para conocer si cumplió su responsabilidad y tiene su marbete al día.

Además, confirmó que sólo los 752 agentes del Negociado del Tránsito, de los sobre 10,000 policías estatales que tiene la agencia, son los que contarán con la máquina para revisar el sello. Dijo que el restante de los agentes, como los de precinto, distrito o municipales, tendrían que comunicarse a un cuartel para que se revise en una computadora si el vehículo está autorizado en ley o no a la hora de emitir una infracción de tránsito.

PUBLICIDAD

No obstante, Zeno no entiende que este panorama sea una complicación ante la entrada en vigor este viernes del marbete electrónico. En primera instancia, comentó que no es hasta el 1 de octubre que se conocería si una persona no renovó su marbete en septiembre. Es que es a estos vehículos son los que se les requeriría de manera obligatoria el marbete electrónico.

“Por lo menos, el Negociado de Patrullas Carretera ya cuenta con los instrumentos. Estamos en la faceta de adiestrar al personal. Ya estamos adiestrándolos. Obviamente, como empezó hoy 1 de septiembre, prácticamente, los marbetes que se venzan vienen siendo los del 30 de septiembre en adelante. La realidad cuando queda vencido es el 1 de octubre”, indicó.

Explicó que el adiestramiento es prácticamente “un mediodía”. Uno de los adiestramientos lo provee la compañía Elisco para utilizar la máquina electrónica. El otro responde a la intervención a los marbetes electrónicos.

Zeno aceptó que la meta es tener adiestrados a los agentes del Negociado de Tránsito antes de que culmine el mes. Para el resto de los agentes, el directivo no supo indicar cuándo se les proveería la tecnología para realizar la lectura o serían adiestrados.

“No todos van a tener los aditamentos. Lo tiene más que el Negociado de Patrullas Carreteras, y me explico. Los guardias de los distritos, precinto, la Policía Municipal, inmediatamente, pueden, a través de la tablilla, se la cursan al Centro de Mando y Radio Control y automáticamente le van a notificar ellos, si tiene marbete o no tiene marbete el vehículo, en lo que se adiestra y se equipa a todo el personal”, explicó.

PUBLICIDAD

El funcionario no cree tampoco que haya prisa en completar el proceso, pues dijo que para septiembre del 2024 no es que finalmente llegarían a los conductores que les correspondería pagar nuevamente su marbete electrónico.

Además, recordó que el 95% de las multas que se emiten en la carretera provienen de agentes de la División de Patrullas Carretera y no de agentes fuera del Negociado del Tránsito.

Finalmente, Zeno defendió el cambio al proceso digital y aseguró que la policía, “para eso, estamos preparados”.