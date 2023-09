Largas filas de conductores que llegaban hasta los centros de inspección, cargados con mucha incertidumbre y dudas sobre el cambio del marbete de pegatina al electrónico, fue lo que se vivió esta mañana en el primer día del cambio tecnológico.

Sin embargo, la mayoría de los conductores no le correspondía hacer el brinco a la modernidad, pues sus marbetes vencieron en agosto pasado o hasta en julio y todavía tienen que permanecer con la pegatina o realizar el proceso para introducir el marbete en el sello del AutoExpreso.

Aunque este proceso de poner el marbete en el sello del AutoExpreso muchos de los conductores tampoco lo entendían, la principal queja de los conductores fue la lentitud del proceso que experimentaban en los centros de inspección.

PUBLICIDAD

Justiniano Benoit llegó a las 8:00 a.m. a la fila y fue atendido a las 10:40 a.m. en la gasolinera del líder del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, ubicada en el barrio Apolo de Guaynabo.

La fila en la gasolinera Puma de la carretera PR-199, en Guaynabo, era inmensa. ( Vanessa Serra Díaz )

“Lo que se me hizo complicado fue la tardanza en la fila, casi dos horas y media... Es un proceso muy lento. Hay que buscar la manera que sea un poquito más rápido, que el cliente no espere tanto”, manifestó.

En las gasolineras visitadas, las filas eran extensas. Acumulaban sobre 15 vehículos, los cuales parecían no moverse.

Dentro de los autos, los conductores expresaron tener dudas con el proceso del marbete electrónico y aguardaban esperanzados de que la persona que realizara la inspección le explicara el proceso.

Ivelisse Zabala, de Guaynabo, comentó que hoy fue su tercer día en que intenta hacer una fila para renovar el marbete del auto de su hija. La mujer aguardaba paciente, mientras veía su tableta electrónica.

Expuso que desde que abrió la aplicación del Cesco Digital se confundió con toda la información que le solicitaban.

“Yo voy a conseguir la pegatina, a lo que, pues, a lo que me oriento mejor”, sostuvo.

Por suerte, el marbete de Zabala no se vencía en agosto y todavía le correspondía obtener su marbete de pegatina.

Es solo los conductores de auto que vencen ahora en septiembre quienes cambiarían al marbete electrónico. Pero, de estos habían llegado pocos a las gasolineras. Crespo, por ejemplo, dijo que en el día sólo ha vendido uno de estos marbetes, al resto de sus clientes le correspondía la pegatina.

PUBLICIDAD

El proceso de renovar el marbete, si el auto no es nuevo, requiere pasar por el proceso de inspección. En el mismo, se miden los gases que emite el auto al ambiente y también la alineación.

La secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, visitó algunos centros de inspección. ( Vanessa Serra Díaz )

Crespo explicó que ahora, con este nuevo cambio al proceso digital, ya no se le entrega al conductor un certificado de inspección. Dijo que el resultado de la misma pasa a una “nube” digital y permite que el cliente compre su sello en el lugar de su predilección sin percances.

No obstante, también registra si ese vehículo no pasa la inspección, lo que intenta evitar que se cometa algún fraude en la adquisición del marbete o que el policía que verifique la unidad se percate de esta irregularidad al momento de multarlo, según detalló el líder de los gasolineros.

Uno de los que su vehículo no pasó la inspección fue el de Gabriel Torrens, quien acudió a la gasolinera Puma de la carretera PR-199 en Guaynabo a realizar el proceso para adquirir su marbete. Comentó que tuvo que ir a un mecánico a que le resolviera para regresar a hacer el proceso nuevamente.

“Entiendo que no hay muchas personas que no saben lo que está sucediendo. De hecho, esta es mi segunda inspección. Mi inspección fue rechazada por la alta emisión que tenía el carro. Y ya es el sistema que está autorizando la validación del marbete no es ni el muchacho que está inspeccionando los carros. Es más bien el sistema. So, ahora, si el sistema dice que sí, pues perfecto. Si te dice que no, vas a tener que ir al mecánico a verificar que es lo que tiene el carro a ver si pasa la inspección”, comentó el joven.

PUBLICIDAD

Otro percance que expresó Crespo es el hecho de que el sistema no permite renovar el marbete si no ha pagado las multas del AutoExpreso. Expuso que desde que hubo el hackeo de esa cuenta, ya en las gasolineras no se pueden pagar estas multas. Por ello, muchos conductores han tenido que dejar su gestión a medias para ir a realizar este pago.

Alexis Quintana, de Guaynabo, fue uno de los que tuvo que irse a resolver sus multas del AutoExpreso.

“Además de pagar el peaje, tiene que sacar una licencia (de vehículo) nueva, porque tiene que darle media hora para que ellos (Cesco) borren todo esto. Y cuando me traiga, cuando él me traiga una licencia que no tenga eso (las multas), yo le puedo vender el marbete”, dijo Crespo.

Pese a la complicación, Quintana no se desanimó con este cambio al marbete digital.

“En este momento para mí es complicado. Pero, en el futuro sí, reconozco que sí va a ser más fácil y más sencillo para renovar el marbete. Aunque se me hace difícil ahora, pero yo sé que en el futuro va a ser mucho mejor”, dijo esperanzado.

Si tiene dudas sobre el cambio al marbete electrónico, puede comunicarse a la línea telefónica que habilitó el Departamento de Transportación y Obras Públicas al 1-833-938-6777 o dialogar a través de un chat en la aplicación del Cesco Digital.