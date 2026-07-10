A partir del próximo miércoles, 15 de julio, los policías registrarán en sus nóminas los ajustes salariales concedidos al entrar en vigor la nueva estructura salarial de la Policía de Puerto Rico.

El aumento se confirmó este viernes, cuando la Junta de Supervisión Fiscal confirmó que la propuesta cumplió con la metodología, principios y criterios establecidos bajo la Reforma del Servicio Público y el Plan Uniforme de Clasificación y Retribución del Gobierno de Puerto Rico, según informó la gobernadora Jenniffer González Colón.

De inmediato, el superintendente de la Policía, Joseph González, expresó su júbilo.

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“Esta aprobación confirma lo que habíamos adelantado; a partir del 15 de julio, nuestros policías comenzarán a recibir en sus nóminas los ajustes correspondientes a la nueva escala salarial. Cumplimos con el compromiso de hacerles justicia salarial de manera responsable, asegurando que cada paso se dio con disciplina fiscal y con el aval de la JSF. Hoy les damos la certeza de que este esfuerzo es una realidad”, indicó en comunicado de prensa.

Fue el 29 de abril que la gobernadora anunció el aumento salarial.

Según precisó en aquel entonces, los cadetes aumentarán sus ingresos mensuales de $1,818 a $2,296. Esto llevaría el salario anual de $21,000 a $27,000.

Esta es la nueva escala salarial para la Policía propuesta por la gobernadora Jenniffer González. ( Captura )

A los demás agentes de la Policía se les asignaría un ingreso de acuerdo a los años de servicio. El salario base, antes de este incremento, era de $2,860. El nuevo salario propuesto sería comenzando en $3,612 mensuales hasta $4,516. Pasarían de cobrar $34,320 anuales a $43,354.

“En el caso de los sargentos, el salario aumenta de $3,166 a un rango entre $3,974 y $4,967. Para el rango de teniente segundo, el salario inicial se eleva de $3,685 a un rango de $4,371 entre $5,464. Si se fijan, tienen ahí una escala para los que tienen más años de servicio. Y para el rango de teniente primero, el salario base de $4,494 aumenta de $4,808 a $6,000″, indicó González Colón cuando presentó la propuesta.

Bajo este cambio, el gobierno estimó un impacto a las arcas de $28 millones, informó el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos.

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Detalló que esa suma fue incluida en el presupuesto certificado bajo la asignación correspondiente para la implementación de la reforma salarial.

Sin embargo, la Policía ajustó su nómina y encontró un impacto mayor. Ascendió a $33 millones. Esto representó unos $5 millones adicionales al estimado inicial.

“Como resultado de ese análisis actualizado, la Justa de Supervisión Fiscal señaló en su comunicación que deberá identificarse una fuente de fondos para cubrir esa diferencia, sin afectar los recursos reservados para la segunda fase de la reforma”, se explicó.

Rivera Berríos señaló que ya se identificaron los fondos, sin afectar el presupuesto.

“Esta diferencia no representa un impedimento para la implantación de la primera fase ni afecta el compromiso del gobierno con nuestros policías”, aseguró.

Por otro lado, el funcionario aclaró que la aprobación emitida hoy confirma que la primera fase de la nueva estructura salarial entró en vigor el 1 de julio de 2026, mientras que las etapas posteriores continuarán desarrollándose conforme al calendario de implementación de la Reforma del Servicio Público y las guías de administración salarial que deben ser evaluadas y aprobadas por la Junta.