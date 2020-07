El azote del coronavirus en Puerto Rico, que en las últimas horas apunta a un peligroso repunte de casos positivos, y luego de enfrentar numerosas críticas por las grandes concentraciones de personas sin control en actividades políticas, aspirantes a puestos electivos comienzan a contemplar ajustes en sus campañas para evitar contribuir al alza de infectados.

De hecho, ayer se reportó el primer caso de un positivo a COVID-19 de un político en campaña, el candidato a representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Normando Legarreta.

“A toda persona que haya estado en contacto con este servidor durante las pasadas semanas, les exhorto a que se realicen las pruebas. Todas nuestras actividades políticas están canceladas hasta nuevo aviso. Pido sus oraciones para mi familia, para mí y para todas las familias puertorriqueñas que estén pasando por esta situación”, escribió el candidato en sus redes sociales.

Mientras tanto, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se ha mantenido activa en eventos de índole político en busca de ser electa para continuar en La Fortaleza, dijo que -de inmediato- sus actividades se limitarán a caravanas.

De paso, indicó que no puede obligar a otros candidatos a hacer modificaciones en sus actividades públicas, más allá que no sea cumplir con las regulaciones de uso de mascarilla, distanciamiento social y desinfección de manos.

“Mi posición es y es lo que le he pedido a aquellas caravanas que yo participe, es que tienen que estar las personas en el vehículo. Si nosotros estamos en el vehículo que está un poco más expuesto, que las personas tengan sus mascarillas y que, al final de ellas, que no haya esos mensajes, que si hay un mensaje tiene que estar cada cual en su vehículo. Esa es la exhortación, porque yo no puedo obligar a las personas...”, manifestó.

Cabe destacar que en las redes sociales hay fotografías de la campaña de Vázquez Garced este fin de semana en las que aparece rodeada de personas sin la mascarilla puesta, como ahora alega que ha solicitado que no ocurra.

Reducirán eventos

José “Josian” Santiago, director de la campaña de la candidata popular a la gobernación Carmen Yulín Cruz, aseguró que “probablemente se reduzca la cantidad de eventos en calendario, para evitar aglomeraciones y contacto entre la gente”.

Santiago sostuvo que, aprendiendo de “el ejemplo de la juventud, que en estos días celebró sus graduaciones con caravanas, en sus carros, con distanciamiento físico”, quizás programarían actividades con un diseño similar.

El también alcalde de Comerío sostuvo que en toda actividad han enfatizado en que los participantes se mantengan respetando las medidas recomendadas. “Te puedo decir que me he encargado personalmente de hacerlo. En cada actividad pública, le pido al público desde el micrófono que usen la mascarilla, mantengan el distanciamiento físico y si se van a saludar que sea con los codos o los puños cerrados”.

“Vamos a hacer ajustes. No vamos a anteponer el proselitismo a la salud pública”, reiteró Santiago.

Mientras, desde el equipo del también popular Carlos “Charlie” Delgado, su director de campaña, el senador Cirilo Tirado, explicó que ante la realidad que se vive con el virus habría que “hacer ajustes”.

“Se están estableciendo medidas de control. Tenemos un documento para que todas las personas que están cerca del candidato lo llenen, y ahí ponen si tienen síntomas, si estuvieron en contacto con personas que tienen el virus, si viajaron. Estamos haciendo un uso bien agresivo de alcohol (para desinfectar) cerca del candidato. Se ordenó ahora la compra de un termómetro para medir la temperatura a toda persona cerca del candidato. Y se desinfecta a todo el mundo que está cerca del candidato”, detalló sobre aspectos de seguridad de la campaña.

Tirado, sin embargo, reconoció que “en las campañas es muy difícil controlar las emociones de la gente”, y que “se nos ha ido de las manos y este fin de semana tuvimos caravanas de 300 o 400 vehículos”.

“Esta es la última fase y la gente está más motivada, tiende a salir. Pero estamos mirando todas las medidas posibles para proteger a la gente, al candidato y al personal de la campaña”, insistió.

Mientras, Vangie Portela, directora de campaña de la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, explicó que “desde el día uno siempre hemos tomado en cuenta el distanciamiento social y los debidos protocolos para manejar la salud de nuestra gente”.

Dijo que sus actividades se hacen “en las plazas públicas que son lugares abiertos y nuestros voluntarios están todo el tiempo vigilando que se mantenga el distanciamiento, el uso de mascarillas y usando atomizadores para desinfectar las manos de las personas y los micrófonos que se usen”.

“Y además no hay abrazos ni nada de eso. No lo van a ver en fotos por ahí. En nuestros encuentros en las plazas siempre está una familia aquí, la otra allá, manteniendo el distanciamiento social”, insistió Portela.

Como parte de sus protocolos, explicó, han comprado mascarillas quirúrgicas para poder dársela a cualquiera que llegue y no tenga una.

Agregó que, ante el aumento de casos que se está registrando, “vamos a emplear una medida distinta, adicional, marcando el piso con cinta adhesiva para asegurarnos cien por ciento, porque en esto no podemos dejar margen de error, y vamos a medir entre seis a 10 pies de distancia, marcando espacios para grupos familiares y para personas que vienen solas”.

“Estamos mirando esto día a día. Y si hace falta, lo repensamos todo, porque lo más importante es la salud y la seguridad del pueblo”, insistió. “Las campañas políticas se pueden hacer de muchas maneras diferentes a las tradicionales”.

En el Partido Independentista Puertorriqueño, la campaña de Juan Dalmau también se mantiene alerta a la situación, “mirando día a día cómo van los casos”, según explicó su portavoz Hugo Rodríguez, quien agregó que “afortunadamente tenemos un doctor en el grupo, el pediatra Luis Roberto Piñero, que es nuestro candidato a comisionado residente en Washington, y todos los días tocamos base con él”.

“Nuestras actividades se caracterizan por ser diferentes. Nosotros estamos repartiendo material informativo casa por casa, en grupos pequeños. En un pueblo, va Juan, el candidato a alcalde, y tres o cuatro personas más, todos con mascarillas, sin insistir en saludar a la gente”, explicó Rodríguez. “No se le da un abrazo a nadie, ni nada por el estilo. Todo es de lejitos. No requiere conversación ni nada. Solo un saludo desde lejos. Y ha gente más efusiva, pero siempre mantenemos la distancia y la mascarilla”.

Añadió que “no estamos haciendo ninguna actividad que requiera aglomeración de personas”, y en cambio “se está maximizando el uso de las redes sociales y las presentaciones en los medios”.

“Al momento no se ha hecho ninguna cancelación de ninguna actividad programada hasta ahora, y eso es por el tipo de actividad que estamos haciendo que no lleva ninguna aglomeración. Pero lo estamos mirando día a día, y si hay que tomar alguna medida drástica, evidentemente la salud y la seguridad del pueblo es lo primero, y esa será la consideración primaria”, afirmó.

Primera Hora también contactó a la campaña del candidato estadista a la gobernación, Pedro Pierluisi, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Frances Rosario colaboró en esta historia.