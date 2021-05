Políticos de los principales partidos del País lamentaron esta noche la muerte de quien fuera alcalde de San Juan, gobernador, senador y comisionado residente, Carlos Romero Barceló.

“En un fin de semana de inmensa tristeza, también le decimos adiós a un incansable luchador por la igualdad, un servidor público de gran amor por Puerto Rico y un hombre de familia y de principios. A nombre de todo el pueblo de Puerto Rico le envío un fuerte abrazo solidario a su amada esposa Kate, a sus hijos Carlos, Juan Carlos y Melinda, a sus nietos y toda su familia”, escribió en sus redes sociales el gobernador Pedro Pierluisi sobre el fogoso líder del Partido Nuevo Progresista.

“Me uno a la pena que embarga a doña Kate, a mi amiga Melinda Romero y toda su familia. Don Carlos era un hombre fuerte, rocinante y determinado que se mantuvo siempre latente en la vida ideológica estadista y los asuntos importantes de Puerto Rico. Para mí ha sido un privilegio conocerle, admirarle y hasta diferir de él con argumentos y respeto. Un líder sin reversa que sabía motivar las masas e imponer su criterio. Hoy el PNP está de luto y el movimiento estadista debe continuar su legado con acción y determinación”, expresó mediante declaraciones escritas la comisionada residente Jenniffer González.

Por su parte, la exgobernadora Wanda Vázquez expresó: “Mi más sentido pésame y con un dolor profundo a la familia del Gobernador Carlos Romero Barceló ante su partida. Hemos perdido un líder en la búsqueda de la igualdad. Un abrazo solidario y Que en paz descanse”.

Los mensajes de pésame también vinieron de políticos del contrincante Partido Popular Democrático. El exsenador Juan Eugenio Hernández Mayoral, quien envió “un fuerte abrazo” a la familia Romero, recordó que el exgobernador penepé falleció el mismo día que su padre, el exgobernador popular Rafael Hernández Colón.

“Vivian y yo lamentamos la muerte del Gobernador Carlos Romero Barceló. Falleció el mismo día que mi padre aunque dos años después. En el velorio de mi Padre él me dijo al oído que yo los había unido. Se refería a cuando organice una visita de ambos a Kissimmee para hacerle campaña a Obama. La historia no termina ahí cuando mi Padre compró Sol 1 en el Viejo San Juan en el 1966, Carlos Romero Barceló era su inquilino. Luego se enfrentaron en el 1976, 1980 y 1984 para la Gobernación”, recordó Hernández Mayoral en un mensaje que compartió en sus redes sociales. “A Doña Kate, Melinda y sus hermanos nuestro más sentido pésame. Se por lo que están pasando y no es fácil. La oración me ha ayudado a comunicarme con mi Padre y Madre en estos años. Un fuerte abrazo”.

Romero Barceló falleció hoy a los 88 años.