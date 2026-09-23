El Parque Histórico Cueva María de la Cruz en Loíza experimentará unas mejoras para el disfrute de los visitantes, según anuncio la alcaldesa Julia Nazario Fuentes.

Como parte de los trabajos municipales de renovación, durante los próximos 18 meses, aproximadamente, las instalaciones estarán fuera de servicio.

Con una inversión total de $335,490.60 se van a rehabilitar los kioskos, reparar y pintar todas las superficies y se reconstruirá la pista de caminar.

Los fondos provienen de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), por medio de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés).

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Ubicado en la carretera PR-188/951 en el sector Las Cuevas, el parque es uno de los centros históricos y culturales más importantes de Puerto Rico.

“La Cueva María de la Cruz, atracción principal del Parque Histórico que lleva su nombre, fue declarada monumento histórico y patrimonio nacional el 18 de febrero de 1972, luego de las investigaciones y hallazgos arqueológicos del antropólogo Dr. Ricardo Alegría. Esto es así porque durante las excavaciones realizadas en 1948 por Alegría y el personal del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico se encontró evidencia de la cultura arcaica”, señaló la alcaldesa en un comunicado.

Los yacimientos arqueológicos hallados en la Cueva María de la Cruz, que incluso ha sido estudiada por el Instituto de Arqueología del Colegio Universitario de Londres, Inglaterra, dan fe de que la vida en Puerto Rico se originó en sus inmediaciones.

Osamentas humanas y de animales, objetos en cerámica y fósiles marinos son evidencia de que la vida en el lugar se remonta a la época antes de Cristo.

Las facilidades cuentan con zona techada para eventos y presentaciones, así como kioskos, pista de caminar, columpios y chorreras, así como zona administrativa, servicios sanitarios y amplio estacionamiento.

“Una de las particularidades de nuestro parque es que alberga las colmenas donde las abejitas loiceñas producen la miel Yuiza, una de las iniciativas de nuestra administración. Ciertamente, tenemos que cuidar estas facilidades como debe ser, para que le sirvan muchos años a Loíza y a Puerto Rico”, añadió la alcaldesa.

Las actividades que tradicionalmente se hacían en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, se han ido reubicando a otros lugares.

“Por ejemplo, el Sexto Encuentro de Cantaoras de Bomba, pautado para el domingo, 11 de octubre, será en la plaza Carlos ‘Tatá’ Cirino Osorio de Medianía Alta, desde las 2:00 p.m. Están todos cordialmente invitados”, finalizó Nazario.