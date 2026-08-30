El Parque Gándara en Hato Rey luce completamente rehabilitado luego de una inversión que superó los $8 millones, lo que permite su disfrute con nuevas áreas recreativas, deportivas, seguridad y una infraestructura más verde y accesible.

Así lo anunció este domingo el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, en conferencia de prensa para detallar los trabajos realizados en el espacio de 1.8 hectáreas.

Las labores, indicó, incluyó la infraestructura para el manejo de aguas pluviales y una amplia intervención paisajística, “devolviendo a las comunidades un parque renovado en el corazón del distrito financiero de San Juan”.

“Hoy le devolvemos a nuestra gente un Parque Gándara completamente renovado. Estamos hablando de una inversión de más de $8 millones para transformar un espacio que por años necesitó atención y convertirlo en un parque más seguro, accesible y con nuevas alternativas para el disfrute de personas de todas las edades. Esto es lo que queremos seguir haciendo en San Juan: recuperar nuestros espacios públicos, invertir en nuestras comunidades y crear lugares que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Romero Lugo.

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La transformación incluye nuevos caminos y aceras peatonales, plazas interiores y zona de juegos para niños, entre otras labores. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Desarrollado originalmente en la década de 1950 como parte de la Urbanización Huyke, el Parque Gándara comenzó como una parcela arbolada de 1.8 hectáreas con poca definición arquitectónica y paisajística, según se detalló.

“Con el paso de los años, su infraestructura presentó deterioro en caminos, drenaje, accesibilidad y seguridad, mientras su ubicación adquirió mayor importancia por su proximidad a comunidades, instituciones educativas, bancos, vías principales y el Tren Urbano”.

En 2022, el parque fue seleccionado para un proceso integral de revitalización mediante un esfuerzo participativo liderado por el municipio, CODEFIN y el grupo comunitario Amigos del Parque Gándara. El proceso incorporó las necesidades y recomendaciones de la comunidad y otros grupos de interés como parte del desarrollo del proyecto.

La transformación incluye:

Nuevos caminos y aceras peatonales

Plazas interiores y áreas de descanso

Zona de juegos para niños

Cuatro canchas de pickleball

Gimnasio al aire libre

Gazebo y área para actividades

Zona para mascotas

Agricultura urbana y huerto comunitario

También se rehabilitó la cancha de baloncesto existente, preservando su reconocimiento a la figura del baloncesto puertorriqueño Fufi Santori. Un paseo circular-radial con marcadores de distancia permite, además, completar un recorrido de aproximadamente un cuarto de milla dentro del entorno boscoso del parque.

La seguridad también formó parte de la rehabilitación. Se instalaron 51 postes de iluminación eficiente para caminos, áreas recreativas y zonas de descanso, junto a cinco torres de llamadas de emergencia con cámaras de seguridad conectadas con el centro de llamadas de la Policía Municipal de San Juan.

El proyecto incorporó, además, una intervención ambiental dirigida a preservar y fortalecer las características naturales del parque.

La cantidad de árboles aumentó de 112 a 181 mediante especies nativas o adaptadas a las condiciones climáticas de Puerto Rico, mientras se incorporaron estanques de retención de lluvia, montículos de tierra y zanjas de drenaje para mejorar el manejo de las aguas pluviales.

A mediano y largo plazo, se estima una mejoría de 150 por ciento en la capacidad de absorción de bióxido de carbono del parque.

La rehabilitación contempla ocho estaciones para la futura instalación de esculturas como parte de un programa de arte efímero.