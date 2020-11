La elección del popular Rafael “Tatito” Hernández como el próximo presidente de la Cámara de Representantes fue catalogada por nueve representantes electos del Partido Popular Democrático (PPD) como un “golpe de estado” a la colectividad, al presidente del partido y al País.

La denuncia fue realizada esta tarde en conferencia de prensa por Ramón Luis Cruz Burgos, actual portavoz alterno de la cámara baja y representante del Distrito 34; Héctor Ferrer, por Acumulación; Jesús Manuel Ortiz, por Acumulación; Orlando Aponte, del Distrito 26; Juan José Santiago, por el Distrito 28; Sol Higgins, por el Distrito 35; Eladio “Layito” Cardona, del Distrito 16; Jorge Alfredo Rivera Segarra, del Distrito 22; y Domingo Torres García, por el Distrito 25.

Minutos antes, “Tatito” Hernández había expresado –también en conferencia de prensa– que, durante una reunión convocada en la mañana por el presidente del PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, se tomó la decisión de nombrarlo presidente y que se hizo siguiendo el reglamento de la colectividad.

Agregó que recibió el respaldo de 15 de los 16 legisladores que participaron de la votación. Aclaró que fueron citados 25 legisladores electos y bastaba con un quórum de 13 para dar paso a los procesos.

“Llegaron con un libreto”

Sin embargo, la historia que contaron los nueve representantes –que alegan tener, hasta el momento, la mayor ventaja electoral en sus distritos– es otra.

De acuerdo a Cruz Burgos, los representantes “Tatito” Hernández, Ángel Matos García y José “Conny” Varela llegaron a la sede del PPD “con un libreto y con una actitud que no representa ni lo que es el Partido Popular Democrático, ni el mensaje y mandato que dio el pueblo puertorriqueño en las urnas el pasado martes… Llegaron con un libreto, una actitud que no se le puede tolerar ni a ellos ni a nadie”.

“El País estableció claramente y con contundencia que quiere en Puerto Rico un pase de batón, que quiere un nuevo liderato y que quiere una proyección de personas que con sus ejecutorias valide lo que quiere el País”, expuso el actual portavoz alterno de la minoría en la Cámara.

Explicó que Delgado Altieri convocó a los representantes que, hasta el momento, tienen una ventaja electoral y que se proyectan con posibles victorias, para una “conversación”, para hacer una “introspección” del resultado electoral y reflexionar “hacia donde debe moverse el Partido Popular”.

No obstante, detalló que el presidente de la Pava no había “terminado de decir ‘buenas tardes’ y en un libreto orquestado, organizado e irrespetuoso, el representante Matos se levantó a pedir pase de lista”, una acción que le corresponde al secretario general.

“El presidente del Partido Popular asumió el liderato y dijo: ‘Aquí vinimos a dialogar, aquí no se vino a escoger nada’”, relató, pero que Hernández “se autoproclamó secretario general y empezó a llamar por el nombre a los legisladores presentes y como eso no fue a lo que se vino aquí, se dio por terminada la reunión”.

El acto fue catalogado como una “falta de respeto” y acciones de la “vieja política” que, aseguraron, fueron rechazas en las urnas el pasado martes.

No hay nada definido

Cruz Burgos destacó que, hasta la fecha, el PPD no posee una mayoría en la Cámara de Representantes porque todavía la Comisión Estatal de Elecciones continúa contando votos.

Para lograr una mayoría en ese cuerpo se necesitan 26 escaños. Hasta el momento, el PPD tiene unos 24 escaños, pero la situación podría cambiar con el escrutinio.

“No podemos adjudicar victorias cuando todavía tenemos escaños contándose… Sería irresponsable sentarnos a seleccionar quién va a dirigir algo que todavía no tenemos para poder dirigir”, mencionó.

“Los libretos para tratar de imponer sus intensiones personales por encima del País y el Partido Popular –que exige una evolución, un cambio de las políticas públicas erradas del pasado– no se negocian. Lo que pasó aquí hoy ha sido un evento de autoproclamación, que no representa lo que realmente el País quiere y que no es adjudicativo porque no hubo la participación de los funcionarios finalmente electos porque el resultado electoral aún no se termina de contar”, reiteró.

“Estamos cansado, hartos, de la política tradicional”

Por su parte, Ferrer dijo que los nueve representantes componían un grupo de jóvenes “comprometidos con el País”, “hartos de la política tradicional” y se comprometieron a “luchar” para cambiar “las cosas”.

“El pasado 3 de noviembre, el Pueblo de Puerto Rico nos envió un mensaje: ‘O aquí se trabaja con consenso o en cuatro años el País vuelve a sacar lo que no sirve’. Aquí se ha intentado hacer un golpe de estado a la presidencia, a la institución del Partido Popular y al País. Yo no me siento identificado con las acciones que ocurrieron en la mañana y tarde de hoy. No es la manera de hacer política. Esa no es la manera de llegar a consensos. Esa no es la manera de buscar las alianzas con los compañeros representantes que también fueron electos por los otros partidos”, dijo.

Además, destacó que aún quedan seis escaños que tienen una ventaja menor a 200 votos y que continúan el proceso de conteo en la CEE.

“¿Qué mayoría tiene el Partido Popular en la Cámara de Representantes para estar repartiendo las posiciones? Ninguna”, sentenció.

¿Jesús Manuel Ortiz presidente?

Por otro lado, cuando la prensa cuestionó si la movida fue porque respaldaban a Ortiz como el futuro presidente de la Cámara, el representante no fue claro en su contestación.

“Yo estoy interesado en que el Partido Popular represente los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, en que la nueva generación de funcionarios del PPD esté a la altura de lo que el País decidió el pasado martes”, mencionó.

“El País rechazó que se pongan los intereses personales primero que los intereses colectivos. Creo que el mensaje es claro”, añadió.

Carlos Bianchi: “autoproclamarse está a destiempo”

Entrada la noche, el Secretario General del PPD, Carlos Bianchi, dio fe que la reunión de la mañana había sido para conversar y reflexionar sobre los resultados de las elecciones, y reiteró lo que ocurrió como un ejemplo de actor que fueron rechazados por el electorado.

“La reunión convocada para el día de hoy, por nuestro presidente, Carlos “Charlie” Delgado Altieri fue con el propósito de hacer una reflexión e introspección sobre el mensaje enviado por el electorado puertorriqueño el pasado 3 de noviembre. Cualquier intento de autoproclamarse en posición alguna de liderato está a destiempo", sostuvoen declaraciones escritas.

“El comportamiento demostrado hoy por varios compañeros es parte de las actuaciones del pasado que el pueblo rechazó en las urnas. Un grupo de representantes estuvo dispuesto a comenzar una conversación franca y con respeto de lo sucedido el pasado martes en los comicios electorales. Otro no. Una vez culmine el proceso de conteo de votos y los miembros que compondrán ambos cuerpos legislativos estén debidamente certificados, el presidente convocará a ambos caucus para la debida deliberación. Agradezco además a las senadoras y senadores electos por el diálogo sostenido con nuestro presidente y el respeto demostrado a nuestra institución”.