La marcada presencia de tres funcionarios del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que salieron apresuradamente del interior de la casa alcaldía de Mayagüez, rompió momentáneamente el silencio ensordecedor que predominaba en los alrededores del ayuntamiento, tras la suspensión sumaria del alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez.

Desde allí se rumoraba sobre el futuro del flamante ejecutivo mayagüezano luego de casi tres décadas en el poder, a quien impidieron el acceso a su lugar de trabajo o cualquier instalación municipal mientras concluye la investigación relacionada a una desviación de fondos públicos para renovar y mejorar el Centro de Trauma en ese pueblo.

Sin embargo, hoy la posición fue ocupada de manera interina por el gerente de Asuntos Legales, Harold Ortiz, de acuerdo con el gerente de Prensa del Municipio de Mayagüez, Nelson Albino, ya que el vicealcalde “está de viaje y regresa esta noche y regresa mañana”.

En medio de la incertidumbre, la represente Jocelyne Rodríguez Negrón, recibió a la prensa en su oficina legislativa ubicada en el interior de la alcaldía a donde aseguró que “no hay plaza vacante para la alcaldía de Mayagüez en este momento”.

“Yo tengo que decirles que yo sé que esta es una cuestión procesal del Panel, es parte del proceso que se está llevando a cabo ahora mismo ante la eventualidad y la situación que todos conocemos. Tuve comunicación con el Partido Popular en esta mañana, no se ha hablado de que existe una plaza vacante para alcalde en la ciudad de Mayagüez”, expuso.

Asimismo, confesó que dialogó con Rodríguez esta mañana sobre el asunto y confirmó que apelará “la decisión del Panel”.

La legisladora no negó ni confirmó que esté siendo considerada para tomar las riendas de la administración municipal, tal como se ha especulado por varios ciudadanos.

“El (alcalde) me expresó que esto ha sido un proceso injusto y que él estará apelando ante la decisión del Panel. Por mi parte, yo les puedo decir que yo voy a estar donde la ciudad de Mayagüez quiera que yo esté, donde yo le pueda servir a la ciudad de Mayagüez. Pero vuelvo y reitero que Mayagüez no tiene plaza vacante para alcalde en este momento. Hay que esperar que todos los procesos transcurran, y que transcurran de la mejor manera”, acotó.

“Entendemos que el PFEI está haciendo su parte y que el Municipio de Mayagüez y su alcalde también hará su parte sobre el proceso que se ha estado llevando a cabo. Para mí, lo importante es que las cosas se hagan bien y que se tome la mejor determinación sin lacerar ninguna de las partes”, agregó.

De otra parte, apuntó que confía en el alcalde mayagüezano mientras sostuvo que alguien le dijo que el dinero malversado no corresponde a los $9.8 millones asignados para el Centro de Trauma.

“Según lo que pude escuchar, esos fondos no eran del Centro de Trauma, fueron unos fondos que según lo que me indicaron, tenía que ver con algunos sobrantes de diferentes proyectos. Por ejemplo, todos los municipios en particular, si un legislador le asigna $10 mil para trabajar con una carretera y sobró mil dólares, le queda un sobrante, y así, sucesivamente había una serie de sobrantes que se hizo lo que se llama un pote”, destacó.

“Eso me lo indicaron ayer”, insistió sin contestar de dónde obtuvo esa información.

“Dentro de la información que he podido a bien recopilar en el proceso que se hizo con unas propiedades, ese proceso ha sido uno el cual se hizo de forma ilegal por parte de las personas que hoy están siendo acusadas por el FBI. El municipio no ha sido acusado por el FBI, el municipio en todo momento ha dicho que ha sido la víctima de un fraude al municipio de Mayagüez”, recalcó.

“El proceso que se hizo ilegal para el traspaso de las propiedades no procede y el tiempo dará la razón sobre ese particular. Las propiedades siguen siendo del municipio de Mayagüez.

No obstante, descartó tener conocimiento del esquema, aunque laboró en el ayuntamiento en diferentes roles, entre estos, como ayudante del alcalde.

“El alcalde era el presidente de la Junta de Directores de esa corporación. Pero por lo menos, ahí en esa parte, yo le puedo adelantar y esa parte tendría que contestársela el alcalde de la ciudad de Mayagüez. Yo no tengo mucho conocimiento de cómo operaba esta corporación porque no trabajaba en esa área”, acotó.

“El que seas ayudante o trabajes para una empresa o algún departamento gubernamental no quiere decir que usted trabaja con todo lo que trabaja esa institución o esa organización o esa empresa. Yo no tenía ningún tipo de relación ni dentro de mis funciones ese asunto en particular”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la situación con el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) no debe lacerar el favor del electorado de cara a unas próximas elecciones, siendo Mayagüez uno de los bastiones más importantes de la colectividad.

“Bueno, yo confío en el alcalde de Mayagüez y tengo que decirlo abiertamente, porque por lo menos, cuando yo trabajé en el Municipio de Mayagüez, siempre nos inculcaban a nosotros que se hicieran todos los procesos correspondientes conforme en ley que siempre nosotros buscábamos las alternativas para ayudar a la ciudadanía cumpliendo con las leyes y los reglamentos existentes y así los constituyentes lo reconocen”, expuso.

“El alcalde de Mayagüez no me ha expresado de que va a renunciar en ningún momento. El PPD ha estado haciendo sus gestiones correspondientes, incluso, no tan solo está trabajando con la reorganización de Mayagüez, sino que está trabajando con la reorganización de todo el país. Estamos de cara a que tenemos que trabajar arduamente para ganar las próximas elecciones. Confiamos en que vamos a revalidar en la ciudad de Mayagüez”, concluyó.