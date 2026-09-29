La inauguración del nuevo centro de salud de Vieques, Hospital Susana Centeno, se dio el pasado sábado sin la asistencia de viequenses o la prensa por supuestas restricciones de seguridad impuestas por el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Así lo aseguró este martes el secretario de Salud local, Víctor Ramos Otero, al exponer, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, la razón por la que un evento tan importante, como la inauguración del centro de salud de Vieques y la visita del secretario de Salud de Estados Unidos, se ocultó.

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De hecho, el exgobernador Pedro Pierluisi consideró esta construcción como una de las obras más importantes de su administración. Este no fue convocado para el evento.

Lo primero que hizo el secretario de Salud, tras ser preguntado por esta inauguración, fue argumentar que el dinero para construir el hospital de la isla municipio, que quedó destrozado hace nueve años atrás a causa del paso del huracán María, fue la gobernadora Jenniffer González Colón cuando era comisionada residente.

Today, Vieques begins a new chapter in its healthcare history.



This project is the result of an effort that began nearly a decade ago during my tenure as Resident Commissioner and that, today, as Governor, culminates in the restoration of essential hospital services for the… pic.twitter.com/Ne1Gu8EylK — Jenniffer González (@Jenniffer) September 26, 2026

“Yo creo que es importante aclarar una cosa aquí, porque la gente no puede seguir hablando cosas que no son verdad. Para empezar, la asignación de fondos para el hospital de Vieques la consiguió la gobernadora. Nadie más. Ni el gobernador Pierluisi era gobernador, ni el exsecretario (Carlos Mellado) era secretario”, dejó claro.

En otra instancia, llegó a decir: “Quienes dieron la lucha para que se mantuvieran los fondos para el hospital de Vieques fue la gobernadora. La construcción, ciertamente, empezó en la pasada administración”.

Explicó que la administración de pasada alegó que el hospital de Vieques iba a estar listo el pasado verano. Pero, el secretario dijo que esa fecha nunca fue cierta y que no fue hasta el viernes en la noche que comenzó a funcionar la sala de emergencias.

“El primer paciente en la sala de emergencia se atendió el viernes a las 11:57 de la noche. O sea que la sala de emergencia estaba operacional y funcionando cuando se inauguró. No de pintura y capota, sino funcionando como debe ser”, afirmó Ramos Otero.

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Pero, todo este proceso no se hizo público, ya que el secretario de Salud de Estados Unidos, quien estuvo preso por protestar contra las prácticas con balas vivas de la Marina de Guerra en Vieques y bautizó a uno de sus hijos con el nombre Vieques, requería seguridad, alegó el funcionario.

“Ciertamente, había unos requisitos de seguridad que se requieren cuando viene un funcionario de este nivel. Sabemos que Estados Unidos está en ‘issues’ de Venezuela, de Cuba, de Irán, que no tienen nada que ver con Puerto Rico, pero hay medidas extremas sobre funcionarios federales de este nivel, un secretario de Gabinete del presidente de Estados Unidos. Así que nosotros teníamos que cumplir con los requisitos de seguridad que se nos establecieron. No hubiese gustado, más que invitar a la gente de afuera, invitar a la gente de Vieques. Pero, inauguramos la sala de emergencia cuando estaba lista”, sentenció.