El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se encuentra en Puerto Rico, y asistió este sábado a la inauguración del nuevo centro de salud de Vieques, Hospital Susana Centeno, según informó la gobernadora Jenniffer González Colón.

De inmediato, no se precisó la razón de la visita. Sin embargo, la gobernadora comentó en un comunicado de prensa que destacó la importancia de poder trabajar junto al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para atender las necesidades particulares del sistema de salud de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La visita ocurre a un día de que presentó el informe que utilizará el gobierno y distintas organizaciones para cabildear por fondos para mantener la tarjeta de salud Vital y Platino, la cual sirve a 1.3 millones de personas de escasos recursos.

Este hospital inaugurado era catalogado por el exgobernador Pedro Pierluisi como una de las obras insignes de su administración.

González Colón, por su parte, destacó que fue la que consiguió los fondos para construirlo, cuando era comisionada residente.

El hospital se construyó con una inversión total de $85.5 millones y restablece servicios hospitalarios esenciales en la Isla Nena, nueve años después de que el huracán María provocara el cierre de la única instalación de salud de Vieques.

“Hoy no estamos simplemente inaugurando un edificio. Estamos cerrando un capítulo de algo que comenzamos estando en Washington para el pueblo de Vieques y cumpliendo con una comunidad que por demasiado tiempo tuvo que salir de su isla para recibir servicios esenciales de salud. Este hospital es una promesa cumplida. Es el resultado de años de trabajo, de fiscalización y de colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para devolverle a Vieques la atención médica que merece”, expresó la gobernadora, en declaraciones escritas.

Comentó que el proyecto tiene sus orígenes en los esfuerzos iniciados después del huracán María en septiembre de 2017, cuando el Centro de Salud Familiar Susana Centeno cerró debido a los daños ocasionados por el ciclón. Desde entonces, González Colón, en aquel momento comisionada residente en Washington, realizó gestiones ante la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), CMS y otras entidades federales para conseguir los recursos necesarios y adelantar la reconstrucción de la instalación.

PUBLICIDAD

La inversión total del proyecto ascendió a $85,558,319.52, incluyendo $48.3 millones provenientes de FEMA y fondos estatales y locales. El contrato de diseño y construcción ascendió a $75.98 millones.

Indicó que la terminación final de la construcción fue certificada el 29 de julio de 2026.

El nuevo Centro de Salud cuenta con sala de emergencias, clínicas ambulatorias, servicios de diálisis e infusión, servicios de salud conductual y capacidades de diagnóstico, concentrando bajo un mismo techo servicios fundamentales para los cerca de 8,000 residentes de Vieques. Además, cuenta con un moderno helipuerto que recibió la certificación completa de la Administración Federal de Aviación (FAA), fortaleciendo la capacidad para trasladar rápidamente a pacientes que requieran atención especializada en la Isla Grande.

“Para una isla municipio a la que solo se puede llegar por aire o por mar, tener servicios de salud aquí no es un lujo, es una necesidad. Una emergencia médica no puede depender de tomar una lancha, un avión o un helicóptero para comenzar a recibir atención. Con esta instalación acercamos los servicios al paciente, fortalecemos la respuesta ante emergencias y hacemos más resiliente nuestro sistema de salud”, añadió González Colón.

La instalación comenzó a dar servicios de diálisis en octubre de 2025. Durante 2026 también se trasladaron al centro oficinas y programas del Departamento de Salud, incluyendo Registro Demográfico, WIC, Medicaid, Salud Ambiental y el Programa de Madres y Niños.

En abril, el helipuerto obtuvo la acreditación de la FAA. Los trabajos de infraestructura de salud en Vieques continuarán con el desarrollo de una nueva hospedería cercana al centro, destinada a albergar a familiares de pacientes que reciban tratamientos prolongados, así como a especialistas y personal médico que viajen a prestar servicios en la isla municipio.

“Hoy Vieques vuelve a tener una instalación de salud a la altura de su gente. Este hospital significa acceso, seguridad y tranquilidad para miles de ciudadanos que viven en la Isla Nena. Después de nueve años de trabajo, hoy podemos decirles a los viequenses: cumplimos”, concluyó el secretario de Salud, Víctor Ramos.