Unas 36 organizaciones sindicales, sociales, ambientales, feministas y políticas de Puerto Rico se han unido para protestar este viernes en la manifestación que ha obstruido los accesos al centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey, denominada “Día de Indignación Nacional”.

En general, los manifestantes reclaman mejores salarios, un retiro digno y la restitución de derechos laborales. Además, señalan que se vive una crisis económica que golpea a las familias trabajadoras y que necesitan que se busque una solución. Entre los malestares señalados están los constantes aumentos en el costo de vida, los apagones, los salarios estancados, las pensiones insuficientes, las deudas gubernamentales con los transportistas escolares y el deterioro acelerado de los servicios esenciales.

PUBLICIDAD

“Nos unimos al llamado por el Día de Indignación Nacional. Sobran las razones para indignarnos, alzar la voz y movilizarnos. Nos toca luchar, organizarnos y construir colectivamente otros futuros; futuros donde sean posibles mejores vidas para los puertorriqueños”, resumió la Brigada Solidaria del Oeste al llamar a manifestarse.

Fue el Movimiento Solidario Sindical quien lanzó la convocatoria inicial para este viernes, Día de las Ventas del Madrugador. Reclamaron el pago del bono de Navidad, la activación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y la derogación de medidas que alteran la jornada laboral en el sector privado.

De inmediato, los grupos comenzaron a unirse. El listado de las organizaciones que se manifiestan incluyen la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Central General de Trabajadores (CGT), la Coalición Defiende a Cabo Rojo (CDCR), el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, la Colectiva Feminista en Construcción, Comedores Sociales, Construyamos Otro Acuerdo, Climate Trace Puerto Rico, Democracia Socialista (DS), El Puente, El Departamento de la Comida, la Federación Central de Trabajadores (FCT), la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez (FLEURUM), la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico (FPE), FTPR-AFL-CIO, FCT-UFCW, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL), la Jornada Se Acabaron las Promesas, Mesa MLK, el Movimiento Solidario Sindical (MSS), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), el Sierra Club de Puerto Rico, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (STUPR), Salvemos a Playuela, el Sindicato de Bomberos, Servidores Públicos Unidos (SPU), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Unión Independiente de la Autoridad de Edificios Públicos, la Unión de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES), la Asociación de Maestros, PROSOL-UTIER, la Alianza Correccional Unida y la Brigada Solidaria del Oeste.

PUBLICIDAD

Los grupos han expresado, en diversos comunicados de prensa emitidos, intenciones particulares para protestar.

Los señalamientos principales que se hacen son contra el gobierno. Pero, el líder del Movimiento Solidario Sindical, José Rodríguez Vélez, expuso que el sector privado también está afectado por las condiciones que vive el país. Señaló que la convocatoria busca levantar una voz firme en defensa de la clase trabajadora del país ante el encarecimiento del costo de vida y los ataques a los derechos laborales.

“En los próximos días saldrán los listados de los patronos que no van a dar Bono de Navidad, provocando una triste Navidad en muchas familias. Por eso, estaremos en la calle exigiendo al Departamento del Trabajo que fiscalice bien a esos patronos que llevan más de 5 años sin dar Bono con la misma excusa. A su vez, saldremos a la calle para exigirle a la Gobernadora que active la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo; es su responsabilidad llenar las vacantes para que dicha Comisión haga justicia salarial a los empleados y empleadas que cobran menos. A su vez, exigimos al Senado que detenga el proyecto PC1505 que altera la Jornada Laboral, donde le dan el poder al patrono de imponer turno de 10 horas sin pago de horas extras y, por último, reclamamos la derogación de la mal llamada Reforma Laboral, que eliminó días de enfermedad y vacaciones”, expresó.

Entretanto, el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez, sostuvo que la deuda acumulada por el gobierno de Jenniffer González con la clase trabajadora es insostenible.

PUBLICIDAD

Méndez señaló que hay empleados públicos que llevan entre 13 y 16 años sin recibir aumentos salariales y miles de pensionados que, después de dedicar su vida al servicio público, enfrentan enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

“No podemos aceptar que trabajar toda una vida termine siendo una condena a la pobreza. Mientras todo aumenta, nuestros salarios y nuestras pensiones permanecen rezagados”, sostuvo.

Los maestros, por su parte, exigen cumplimiento de las obligaciones pendientes de Carrera Magisterial, justicia salarial que reconozca la preparación y experiencia de los educadores y mejores condiciones económicas para el magisterio retirado. Mientras, los transportistas escolares exigen el millonario pago de deudas.

“Los maestros llevan demasiado tiempo esperando que se les haga justicia. Hemos reclamado, negociado, presentado querellas y acudido a los tribunales para defender sus derechos. Este viernes también estaremos en la calle, porque la defensa del magisterio requiere utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. Los anuncios tienen que convertirse en pagos, las propuestas en legislación y los compromisos en resultados. Esa es nuestra exigencia”, sostuvo el secretario general de la Asociación de Maestros, Ángel Javier Pérez Hernández.

Asimismo, las organizaciones ambientales expresarán su indignación ante las amenazas contra el ambiente, los recursos naturales y las comunidades.

Entre sus reclamos destacaron la justicia ambiental y climática, el derecho al agua, la discusión del Plan de Cambio Climático, la protección de las costas, el acceso público a las playas y la defensa de las comunidades frente al desplazamiento y la privatización de los bienes comunes.

Organizaciones, como el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, aludieron a que es necesario realizar protestas como las de este viernes, ya que no reciben respuestas del gobierno ante los recurrentes reclamos que hacen.

“Nos hemos reunido una y otra vez con funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, hemos presentado nuestras preocupaciones, hemos solicitado intervención y hemos acudido a distintas instancias gubernamentales. Nos hemos sentado a dialogar con el secretario del DSP, Arturo Garffer Croly, y hemos llevado nuestros reclamos ante funcionarios de La Fortaleza, la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Y qué hemos recibido? Silencio, indiferencia y más burocracia. ¡Ya basta!”, manifestó la presidenta del grupo, Liz Colón Alicea.