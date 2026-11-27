Manifestantes llegaron en la madrugada de este viernes a los portones de Plaza Las Américas como parte del “Día de Indignación Nacional”, una jornada de protesta en la que exigirán mejores condiciones laborales, entre otros reclamos.

La Federación de Maestros de Puerto Rico se movilizó temprano al portón principal del centro comercial, en Hato Rey, desde donde reclamó un “salario justo y un retiro digno”.

Además de los manifestantes que protestaban frente al portón que da hacia el restaurante The Cheesecake Factory, también había manifestantes en los accesos ubicados en la avenida Roosevelt.

La manifestación se lleva a cabo en medio de las ventas del madrugador, uno de los días de mayor actividad comercial del año.

La protesta del “Día de Indignación Nacional” fue convocada por diversos sindicatos y organizaciones frente al estadio Hiram Bithorn, a partir de las 9:00 de la mañana.

El portavoz del Movimiento Solidario Sindical, José Rodríguez Vélez, indicó que la manifestación se realizará durante el Black Friday porque “miles de trabajadores en el sector privado enfrentan incertidumbre sobre su bono de Navidad, reciben salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y se ven afectados por leyes que precarizan sus jornadas laborales”.