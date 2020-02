El portavoz de prensa del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Alex Castro Padilla, realizó hoy, jueves, una declaración jurada en la que expone que el exrepresentante Edwin Mundo le profirió palabras amenazantes.

Según el documento legal, copia del cual obtuvo Primera Hora, supuestamente Mundo le dijo durante una conversación telefónica que “si quieren guerra, van a tener guerra. Recuerden que la Comisión de Transportación está en la Cámara y en Puerto Rico hay mucho puente y carretera jodía”.

La situación, según explicó en el documento legal, ocurrió luego de que el secretario del DTOP, Carlos Contreras, haya explicado en una entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio) las posibles consecuencias que podría enfrentar el que hasta ayer fue director del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina, Sergio Estévez, por haberse ausentando a su trabajo sin notificarlo a un supervisor. Trascendió que, durante esa ausencia, el aspirante a representante por el distrito 40 de Carolina se reunió con el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, y su director electoral, que es Mundo.

Portavoz de prensa del DTOP dijo que lo amenazó

Este diario contactó a Castro para corroborar la intención que tuvo al realizar esta declaración jurada, la cual firmó ante la abogada notaria Magdalene Baranda Pérez, pero este rechazó confirmar la existencia del documento.

“Tengo que verificar”, aludió en varias ocasiones.

Se le cuestionó qué era lo que tenía que “verificar”, pues el documento legal tenía su firma. Lo que hizo fue pedir tiempo para corroborar con la abogada. Sin embargo, no volvió a comunicarse para exponer la intención que tuvo al realizar la declaración jurada ni contestó llamadas posteriores de este diario.

Mundo da su versión

Mundo, por su parte, rechazó que ese incidente se hubiese dado como contó Castro Padilla.

“Yo no lo amenacé. Le dije que cuando tuviese que hablar conmigo no tenía que llamar a mi esposa, que él tenía mi teléfono y me podía llamar a mí”, manifestó en entrevista telefónica.

Alegó que Castro Padilla llamó a la relacionista pública Betsy Rivera (esposa de Mundo) para cuestionarle dónde se encontraba su esposo el martes, durante el periodo en que ocurrió la reunión entre Estévez y Pierluisi.

“Llamó a mi esposa a mi casa que dónde yo me encontraba el martes a las 8:00 a.m. e inmediatamente se formó la controversia con el señor Estévez”, expuso.

Agregó que “yo me di cuenta que lo que hacía era persiguiéndome y le dije que si me tenía que llamar, que lo hiciera directamente a mí”.

También contó que le expresó que “el secretario se debía haber dedicado a atender los boquetes de las carreteras, los derrumbes que todavía existían desde María, en vez de perseguirnos a nosotros. No lo amenacé. Eso es falso”.

De paso, el exlegislador catalogó la declaración jurada de Castro Padilla como “un lloriqueo de él”.

“El papel aguanta todo lo que tú le pongas”, afirmó.

Mundo dijo que no tomaría acción contra el portavoz del DTOP.

“A estas alturas, eso no está a proporción. Es como si yo fuera radicando una declaración jurada que él llamó a mi casa preguntando por mí. Ya veo la faena”, manifestó Mundo.

Cabe destacar Estévez renunció a su cargo de director de Cesco en Carolina luego de la controversia que se suscitó por haberse reunido con Pierluisi. Este alegó que lo hizo para evitar “distracciones innecesarias”.

Pero, el candidato a la gobernación alegó que el funcionario fue despedido y que había sido perseguido políticamente.

“Es claro que ningún funcionario público puede estar haciendo gestiones políticas en su lugar de trabajo ni en horas laborales. Mi entender es que Sergio Estévez notificó apropiadamente que no asistiría al trabajo ese día y aprovechó que iba a estar libre para coordinar reunión conmigo temprano en la mañana. De cuando acá es considerado razón para despedir a alguien porque se reúna conmigo en su tiempo libre. Esto es otro ejemplo de persecución política. Los servidores públicos tienen derecho a un debido proceso y en especial a ser escuchados en todo momento. Yo los voy a defender. Más aún cuando tienen perfecto derecho a asociarse con quien quieran”, precisó en declaraciones escritas Pierluisi.